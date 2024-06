Cittadini volenterosi ripuliscono le aiuole del teatro 

Guerrilla gardening al Tonio Dei. Un gruppo di cittadini, anonimi, ha pensato che il teatro, fiore all’occhiello della cultura ogliastrina, meritasse di più di aiuole incolte e ricolme di cicche, calcinacci e spazzatura.

Allora si sono auto finanziati, si sono armati di zappe, rastrelli, buste della spazzatura e guanti e hanno trasformato in un giardino fiorito tutte le aiuole adiacenti al teatro, nel piazzale dell’istituto salesiano. Hanno tolto via erbacce e i rifiuti depositati e abbandonati e hanno piantato qualche alberello e dei fiori per rendere più decorosa l’area che ospita quello che definiscono il vero salotto buono di Lanusei, meritevole anche di uno spazio esterno che faccia riconoscere Lanusei.

Infatti, il teatro Tonio Dei è frequentato non solo da lanuseini e, a questo gruppo di cittadini volontari, piace pensare che chi viene da fuori trovi uno spazio decoroso, ordinato e pulito. Anche all’esterno, non solo all’interno.

Sperano che possa essere un incentivo per altre persone e soprattutto per i ragazzi a prendersi cura e a rispettare gli spazi, per essere i primi a voler bene al paese e al suo decoro. (p. cam.)

