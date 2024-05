Cittadini severi con maggioranza e opposizione 

Una cittadina depressa e povera. Emerge dal questionario promosso dal gruppo Macomer 2030 che ha affrontato in un pubblico dibattito il cosiddetto bilancio sociale, sul primo anno della giunta capeggiata da Riccardo Uda. Il gruppo di opposizione ha tirato le somme dei primi 12 mesi. «A distanza di un anno - ha esordito il leader del gruppo, Luca Pirisi - abbiamo ritenuto doveroso promuovere un incontro per confrontarci con i cittadini sul governo della cittadina da parte della Giunta e sul nostro operato in Consiglio». L’evento si è aperto con la proiezione del video “Umanista nell’era digitale”, di Luca Demontis, quale tributo al giovane accademico di Macomer, scomparso di recente. A raccontare quanto emerso dal questionario (hanno risposto 160 cittadini) sono state Azzurra Lochi e Giovanni Cocco. Oltre il 70 per cento del campione ha espresso scarsa soddisfazione per l’operato della maggioranza, lamentando pochi risultati sul fronte della viabilità e del decoro urbano, dei servizi socio-sanitari e della casa. «Non ci siamo limitati a chiedere un giudizio sulla Giunta - spiegano Lochi e Cocco - circa un terzo delle risposte ha sollecitato critiche e richiesto maggiori sforzi in termini di comunicazione e partecipazione civica». (f. o.)

