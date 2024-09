Cittadini senza medico, disagi per gli anziani 

Un medico di base, almeno una volta alla settimana. La richiesta arriva dal sindaco di Sorradile Giampaolo Loi che più volte ha manifestato alla Asl questa necessità, tanto più che nel piccolo centro buona parte della popolazione è anziana e ha difficoltà a spostarsi in altri paesi. «A Sorradile ci sono circa cinquanta persone senza medico, gli altri sono costretti a recarsi negli altri comuni – ha spiegato il sindaco -Nel Barigadu solo il nostro paese e Bidonì non possono beneficare del medico nel proprio paese». Un problema non da poco, in un momento in cui la carenza di medici di base affligge quasi tutti i centri dell’Oristanese. «A Sorradile c’è l’ambulatorio, paghiamo le utenze eppure le nostre richieste sono rimaste senza risposta. Occorre trovare una soluzione, l’assistenza deve essere garantita a tutti» conclude Loi. Dalla Asl, il direttore socio sanitario Alessandro Baccoli fa sapere che «l’attenzione dell’azienda è massima ma al momento non abbiamo disponibilità di medici tale da portarli in tutti i centri e si tiene conto anche della vicinanza tra paesi. Se in futuro ci dovessero essere maggiori adesioni, la situazione potrebbe cambiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA