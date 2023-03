Cittadini senza cure, domani assemblea 

Stessi problemi e altra protesta. A Zeddiani i cittadini sono rimasti senza medico dopo il pensionamento del dottor Roberto Lutzu. Con tutti i disagi del caso tra chi si sta rivolgendo alla guardia medica e chi invece è costretto a farsi curare privatamente spendendo tanti soldi. Il Comune però questa volta non starà a guardare. Per domani ha deciso infatti di organizzare un’assemblea pubblica chiamando a raccolta tutti i residenti. Appuntamento all’ex Montegranatico a partire dalle 17,30. Cittadini e amministratori decideranno cosa fare dopo essere rimasti senza assistenza medica. «A seguito dei recenti pensionamenti è aumentato notevolmente il numero di persone senza medico - denuncia il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - Aumenta quindi la preoccupazione e aumentano le difficoltà dei cittadini a trovare un sostituto. Tante persone ci chiedono informazioni e spiegazioni, ecco perché abbiamo promosso un'assemblea pubblica. É nostro dovere incontrare gli interessati, chi vive questi disagi. È nostro dovere ascoltare le problematiche e laddove possibile cercare di supportare le persone. Il nostro intento è unire le forze nel chiedere a chi di dovere che adotti immediate e adeguate misure volte ad arginare l’emergenza». ( s.p .)

