Cittadini sempre più virtuosi: nessun aumento per la Tari 

«Sulla Tari nel 2025 non ci sarà alcun aumento dato che grazie al miglioramento del servizio ed al costante aumento negli anni della differenziata, delle buone premialità e del recupero dell’evasione, vengono tenuti costanti i costi a carico della cittadinanza». È quanto afferma la sindaca Debora Porrà dopo l’approvazione in Consiglio comunale delle tariffe Tari 2025. Una Tari 2025 per la quale è stato confermato il piano tariffario 2024 nonostante gli aumenti delle spese di conferimento e l’introduzione da parte dell’Arera di nuove componenti perequative come la Ur3 (da 6 euro a carico di tutti) che serve a finanziare il bonus Tari per le famiglie in difficoltà. Per limitare l’impatto di questi aumenti il Comune ha stanziato 100 mila euro (in parte derivanti dalle somme recuperate dall’evasione) che nel complesso verranno utilizzati per coprire il costo della pulizia delle strade, gli sfalci dell’erba dagli spazi pubblici ed il conferimento dei rifiuti prodotti negli immobili comunali. «Risorse - dice la sindaca - ripartite su tutte le utenze col fine di sostenere tutti e non solo le fasce fragili che già beneficeranno del Bonus Tari a partire dall’estate». Dal primo trimestre 2025 la differenziata ha già toccato l’80 per cento. «Per preservare questo dato miglioreremo i servizi su prenotazione e modificheremo il calendario di ritiro inserendo passaggi anche per gli sfalci e i tessili per ridurre al massimo la produzione del secco». Nella seduta la minoranza ha votato contro con Franco Porcu e Fabio Secci a parlare di «aumenti Tari già avvenuti negli anni precedenti».

