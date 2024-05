«Cittadini protagonisti, rimettiamoli al centro  dei processi decisionali» 

La sicurezza nei quartieri, intanto. «Le nostre piazze sono diventate teatri di bivacco e di spaccio e le vie del centro storico sono lottizzate da sbandati e bande di scalmanati e piccoli delinquenti. Occorre un piano serio per la sicurezza. Applicare i regolamenti e fare ordinanze anti-bivacco. Nel nostro programma abbiamo anche inserito la possibilità di creare gruppi civici spontanei coordinati con l'amministrazione a presidio dei territori». Poi l’intera proposta Alternativa per Cagliari, fuori dalla logica del «bipolarismo malato, illegittimo e finto». Emanuela Corda, candidata sindaco di Alternativa, parla a braccio in piazza Garibaldi insieme al giurista Ugo Mattei e al capolista Gian Luca Lilliu in occasione della presentazione della lista e dei candidati.«“Noi ci proponiamo contro la logica dell’assembramento e di coloro che blindano le istituzioni per escludere chi ha una proposta alternativa».

Un attacco a chi parla di voto utile. «Il voto utile non ha alcuna utilità per il cittadino. Sono sempre gli stessi: gli stessi che hanno occupato i banchi dei precedenti consigli comunali, e quelli che, non entrati in consiglio regionale, ora tentano la strada delle amministrative per continuare ad occupare le istituzioni. Noi proponiamo un progetto civico che riparta dal cittadino, che riporti la comunità nei processi decisionali. Ho ascoltato i commercianti cittadini, che mai una volta sotto la giunta Truzzu sono stati ascoltati. Loro come tante altre categorie di cittadini. Invece, il sindaco deve essere un dipendente del cittadino». ( ma. mad. )

