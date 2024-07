Cittadini in piazza per rivendicare il diritto alla salute 

Si è svolto nella mattinata di ieri, in piazza Mulinu, a Desulo, il nuovo sit-in a difesa della sanità pubblica promosso da Sos Barbagia Mandrolisai. Una seconda tappa itinerante, che segue quella dei giorni scorsi a Tonara, portando la battaglia per il diritto alla salute nei paesi.

Vari i temi trattati: dal depotenziamento dell'ospedale di Sorgono con annessi i rischi dei cittadini che affrontano le urgenze, passando per la mancanza di medici di base, fino all’assenza del servizio pediatrico sul territorio. «Desulo con i suoi 2mila abitanti non ha un più un un pediatra e non ci sono nemmeno più i tre medici di base” - ha spiegato

Annalisa Zanda, una delle cittadine scese in piazza. «Ora abbiamo l'Ascot con un servizio pessimo, che vede gli anziani costretti a passare intere giornate in fila per una ricetta o per una visita. Tutto ciò è inaccettabile».

Da qui, il racconto di Zanda, che riflette sulla propria situazione di disagio, visstuta affrontando viaggi a Nuoro per le cure pediatriche in privato di sua figlia: «Continueremo a protestare finché non si ripristinerà il diritto alla salute nei nostri paesi», ha annunciato la donna. A farle eco Bachis Cadau, di Sos: «La carenza di medici che non vengono in frontiera è un’emergenza da affrontare subito. La prossima settimana saremo in un altro paese ». ( g.i.o. )

