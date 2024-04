Cittadini in limba con la carta d’identità  

Ufficialmente "citadinus bariesus". Grande successo del laboratorio “Sa carta de identidadi” organizzato dall'ufficio linguistico comunale. Il sindaco Ivan Mameli sabato ha firmato e consegnato le carte di identità in lingua sarda ai bambini. Una mattina istruttiva quella che si è tenuta nella biblioteca dove i bambini hanno imparato il valore dell'uguaglianza e della diversità attraverso un coinvolgente laboratorio. I piccoli hanno realizzato la carta di identità con il prezioso supporto degli operatori linguistici Ivan Marongiu e Alessandro Podda e della bibliotecaria Susanna Floreddu. Hanno poi compilato il documento seguendo le istruzioni fornite, inserendo i propri dati anagrafici rigorosamente in limba. La parte più stimolante è stata l'identificazione dei colori degli occhi in sardo, “nieddus”, “asulus”, “colori de cafè” e “colori de castàngia”, mentre la più divertente è stata dedicata ai segni particolari, come “bellu meda”, “geniosedda” e “simpàtica”. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA