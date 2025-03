Cittadini in difficoltà: il Comune tende una mano 

Il Comune di Furtei ha pubblicato due bandi di aiuto economico riservato a persone con difficoltà. Il primo è rivolto agli assegnatari di alloggi di edilizia popolare gestiti da Area, che si trovano in condizioni di grave disagio e non riescono a sostenere le spese di locazione. Il contributo riguarda il pagamento del canone annuo di concessione, le spese condominiali e gli oneri derivanti dalla morosità pregressa relativi al 2023-2024. Le domande devono essere inviate entro il 2 maggio tramite pec o posta ordinaria. Il secondo bando è aperto a tutti i residenti con un Isee fino a 9mila euro e prevede un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) per spese sostenute nel 2024. Scadenza il 24 marzo. (g. g. s.)

