Cittadini in corteo contro la discarica di Spiritu Santu 

La partecipazione dei cittadini è stata inferiore alle attese ma la manifestazione promossa ieri mattina da Surra ha riportato al centro dell’attenzione la questione della discarica di Spiritu Santu che, secondo gli abitanti di Murta Maria, continua a creare problemi di tipo ambientale e disagi per gli odori sgradevoli.

Il corteo, con una quarantina di persone, si è diretto verso l’ingresso dell’impianto, bloccato a poche decine di metri dai cancelli. Sono intervenuti i volontari di Surra, in testa Elena Pinna e tra i cittadini di Murta Maria il medico Luigi Muroni che ha ripercorso la tormentata storia dell’impianto di smaltimento gestito dal Cipnes che comprende anche la vecchia discarica comunale dismessa da tempo ma ancora in via di risanamento e al centro di numerose indagini della magistratura per inquinamento ambientale, molte concluse con assoluzioni, alcune con ammende, altre ancora in corso.

«Chiediamo il rispetto delle regole, – spiega Alessandro Pais – e che l’impianto sia gestito secondo certi criteri atti a dare benefici a un territorio che ha perso tantissimo. I cittadini negli anni hanno cercato di creare un dialogo con gi enti preposti». Al centro delle contestazioni soprattutto i dati che riguardano la presenza di metalli pesanti e idrocarburi nelle falde acquifere .

L’impianto del Cipnes, che si trova in un’area di pregio ambientale e a pochi passi dalle spiagge e dalla frazione di Murta Maria, tratta 90 mila tonnellate di rifiuti l’anno provenienti dai 26 comuni della Gallura. (c.d.r.)

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