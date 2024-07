Cittadini ecologisti per la cura del verde 

A Mamoiada i cittadini fanno squadra, scendendo in campo per la pulizia del verde e la tutela del patrimonio ambientale e rendendosi protagonisti della lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Un’iniziativa spontanea quella degli “Eco flash”, attiva già dal 2015, anche in relazione all’assenza di un cantiere Forestas e alle difficoltà del Municipio che si ritrova nell’organico un solo operaio tuttofare.

L’iniziativa

Grande l’azione dei i residenti che, coordinati dal sindaco Luciano Barone, si danno appuntamento più volte al mese, ripulendo scorci dell’abitato e luoghi di pregio nelle campagne. Da qui anche una consapevole raccolta di rifiuti che, dopo essere stati smistati, vengono conferiti nell’ecocentro comunale, inaugurato nel 2017.

Il sindaco

«Tutto è nato per caso - dice il sindaco Barone - dopo aver constatato che gli sforzi del nostro operaio comunale e i cantieri Lavoras non bastavano a ripulire tutto il territorio. Abbiamo quindi lanciato una task force. Da allora non ci siamo più fermati, sostenendo il nostro dipendente e così il bene collettivo». Aggiunge: «Ci coordiniamo telefonicamente e tutti fanno la loro parte, ritagliandosi del tempo libero nel dopo lavoro. Ci confrontiamo, individuiamo le zone prioritarie dove intervenire e ci mettiamo in moto. Il più delle volte raccogliamo diversi chili di rifiuti, spingendoci anche nella statale 389 e sulla provinciale 22. Vedere le piazzole ridotte in quello stato è un colpo al cuore».

Il santuario

Le iniziative di cittadini si estendono anche ai preparativi delle più importanti manifestazioni civili e religiose: le leve del 1974, ’84 e ’94 hanno rimesso a nuovo il santuario campestre di San Cosimo ritinteggiando gli esterni e bonificando l’area intorno al sagrato. In attesa della grande festa di settembre, ripartita con grande slancio dopo un periodo di stasi. «Anche i vecchi priori - aggiunge Barone - hanno aderito al nostro appello ecosostenibile. È stato emozionante vedere diverse generazioni lavorare fianco a fianco. A fine giornata ne è nata una vera e propria festa ristorando i partecipanti».

Il sindaco lancia un appello alle istituzioni regionali con in testa la governatrice Alessandra Todde. «È essenziale - dice Barone - che vengano favorite le assunzioni di Forestas anche in paesi come il nostro sprovvisti di cantiere e che trovano difficoltà a bandire i temporanei cantieri verdi e Lavoras. Talvolta - conclude - beneficiamo dell’aiuto degli operai di Fonni che ci aiutano come possono. A breve speriamo di bandire il concorso per un ulteriore operaio municipale. Ma non basta, serve un maggiore sostegno da parte della Regione».

