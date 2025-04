Cittadini e imprese presentano il conto per le piogge d’ottobre 

È in arrivo una boccata d’ossigeno per le imprese sangavinesi colpite dalla terribile alluvione nella notte tra il 26 e il 27 ottobre scorso. Gi uffici comunali hanno appena completato l’istruttoria delle domande per il nubifragio che ha causato anche l’esondazione del rio Malu con ingenti danni nella zona artigianale del paese.

«Le domande sono state trasmesse alla Regione per le verifiche che avverranno nei prossimi 30 giorni e poi ci sarà la fase della liquidazione delle somme accertate da parte del nostro Comune – dice il sindaco Stefano Altea –. Per i danni ai privati e alle imprese di San Gavino la Regione ha previsto 800mila euro. Le ventotto domande sono state presentate a fine settembre e gli uffici hanno lavorato per dare risposta nel più breve tempo possibile. La liquidazione delle somme consentirà alle nostre attività produttive di avere un concreto aiuto per la ripresa dal tragico evento alluvionale. La Regione ha fatto presente che queste somme potranno essere incrementate in futuro, ma rappresentano un primo importante intervento».

A San Gavino una delle zona più colpite è stata la zona artigianale, che ospita 30 imprese locali (i lavoratori sono più di 100), che si trova a ridosso del rio Malu che ha esondato per la seconda volta dopo il terribile ciclone Cleopatra del 2013. Ingenti i danni, che in alcuni casi sono arrivati anche a 500mila euro.

