Cittadini distratti: salasso di Natale 

Quasi un quarto dei 33 mila nuoresi non ha pagato le tasse comunali nel 2019. Sono oltre settemila gli accertamenti esecutivi che il Comune di Nuoro sta inviando per tasse comunali mai versate, dalla Tari, alla Tasi, all’Imu e che hanno creato un buco nelle casse del Comune di quasi quattro milioni rispetto alla previsione della entrate previste nel 2019. Nuoresi che si confermano contribuenti piuttosto distratti. Una valanga di tasse da riscuotere che arriveranno proprio sotto l’albero di Natale (per evitare l’inesigibilità una volta trascorsi i cinque anni), con l’intimazione di pagamento entro 30 giorni.

Problema infinito

Che la riscossione delle tasse comunali sia stato un problema in città è un mantra ripetuto continuamente. Già nella prima consiliatura Soddu, l’amministrazione aveva riscontrato il problema e si era dotata di un agente di riscossione proprio, che doveva cercare di migliorare le performance di riscossione dei tributi. Un tentativo che però non riuscì a combattere un fenomeno che, soprattutto nella tassa sui rifiuti, è particolarmente accentuato: su circa 15 mila utenze, stanno per arrivare ben 4581 avvisi di accertamento esecutivi del 2019. A ricordare il grande conflitto tra nuoresi e tasse comunali, anche il grande dipinto di Mario Delitala che domina la sala consiliare della città, che racconta una storia che si ripete. Nel quadro l’arrendatore, cioè colui che riscuoteva le tasse per conto del marchese spagnolo di Orani, venne cacciato dalla città il 6 gennaio del 1772. Ma in quel caso l’arrendatore imponeva tasse troppo alte e venne processato. In città invece, la Tari nell’ultimo anno secondo il report dell’osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, ha avuto una variazione in calo del 2,1 percento passando da un costo medio (calcolato per una famiglia di 3 persone e un appartamento di 100 metri quadrati) di 337 euro sborsati per il 2023 ai 330 euro di quest’anno. Un piccolo risparmio, ma sempre un risparmio.

Gli avvisi

A stilare la lista degli avvisi dei pagatori distratti, con gli accertamenti esecutivi che costeranno per le notifiche alle casse pubbliche altri 41 mila euro, sarà l’Ufficio tributi del Comune in collaborazione con la società Abaco. Solo per il 2019 sono 1730 gli avvisi Imu (dovuta per le seconde case o prime case non residenti) per omesso o parziale versamento ammontano a un milione e 315 mila 298 euro, a cui si aggiungono 480 mila e 512 euro di sanzioni, interessi e spese di notifica di accertamento .

Sono invece complessivamente 991 gli avvisi Tasi (l'imposta sui servizi indivisibili comunali) per l'anno 2019 per un totale di 124 mila euro a cui si aggiungono 51 mila e 384 euro di sanzioni, interessi e spese di notifica di accertamento.

Ma la voce grossa del buco è quella della tassa sui rifiuti, la Tari che per l'anno 2019, vedrà partire ben 4581 avvisi di accertamento esecutivi, che valgono un milione e 936 mila e 147 euro di tributi non versati, a cui si aggiungono 550 mila e 125 euro di sanzioni, 161.823 euro di interessi e 35 mila 861 euro per spese di notifica. Cifre e tasse pre Covid, che per i prossimi anni potrebbero quindi far salire in maniera ben più importante le richieste.

L’ultimatum

Gli avvisi di accertamento una volta arrivati nelle case dei nuoresi diventano esecutivi dopo che è decorso il termine di presentazione del ricorso (che generalmente è fissato in 60 giorni dalla data di notifica). Se il pagamento non verrà eseguito entro il 30 esimo giorno successivo, il Comune potrà avviare il recupero delle somme e affidarlo all’agente della riscossione.

