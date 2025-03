Cittadinanza, Tajani accerchiato 

ROma. Non solo il posizionamento in Europa. Gli alleati di governo litigano anche sul “pacchetto cittadinanza”, le misure approvate dal Cdm su proposta di Antonio Tajani per limitare lo ius sanguinis ed evitare abusi. I deputati leghisti Dimitri Coin e Graziano Pizzimenti preannunciano «correttivi» in Parlamento, puntando il dito contro «la stretta ai discendenti di chi è emigrato all’estero» da parte di chi pensa «di regalare la cittadinanza a giovani immigrati spesso islamici». Secca la replica di Forza Italia: «Stupisce che i deputati della Lega dicano cose diverse rispetto a quello che hanno votato i loro stessi ministri: sul provvedimento «erano tutti d’accordo».

Cambiano le norme sui documenti per l’espatrio. Ai cittadini italiani basterà esibire la carta di identità per recarsi in alcuni Paesi fuori dell'Unione europea, grazie a nuovi accordi bilaterali con alcuni Stati, tra cui i Balcani. Sono alcuni degli aggiornamenti previsti dalla Farnesina con il pacchetto cittadinanza, che «non prevede modifiche sostanziali per rilascio di passaporti e carte d'identità». Sono misure per modernizzare l'erogazione di servizi, con modifiche formali alla legge sui passaporti del 1967, in modo che sia coerente con gli standard internazionali degli ultimi anni.

Abrogate le norme sulla possibilità di prorogare la durata del passaporto senza cambiare il libretto. Ma non si faceva più da anni, visto che i passaporti devono essere leggibili dalle macchine a lettura ottica negli aeroporti, quindi la scadenza iniziale non può essere modificata da un timbro in un'altra pagina. Già ora i passaporti non sono più rilasciati con validità di cinque anni rinnovabili, ma con validità direttamente per dieci anni e i cittadini dovranno dunque continuare a dover rifare il passaporto dopo la sua scadenza, come già accade.

Via libera al disegno di legge che rafforza le misure di sicurezza sul rilascio dei passaporti: avranno il microprocessore con dati biometrici, fotografia e impronte digitali. Sparisce il passaporto collettivo (già non più accettato) e ci sono modifiche minori per i cittadini all'estero. Ad esempio si autorizzano i consolati a emettere dichiarazioni di viaggio per i minori nei Paesi in cui è richiesto. S’impone a chi smarrisce o è derubato del passaporto all'estero di fare denuncia alla polizia del Paese in cui è. Se ci sono difficoltà, il Consolato può rilasciare il passaporto sostitutivo.

