Comune.
04 dicembre 2025 alle 00:25

«Cittadinanza, sì ad Albanese» 

Il sindaco difende la cittadinanza onoraria di Nuoro a Francesca Albanese, approvata dal Consiglio comunale sulla base di una mozione. «Da consigliere comunale, voterei ancora a favore», dice prendendo le distanze dalle critiche del gruppo d’opposizione “Siamo Nuoro” dopo la polemica legata alle parole sul raid alla redazione di La Stampa.

«Quanto asserito dalla relatrice speciale dell’Onu, che si è detta contraria ad ogni forma di violenza e a favore della libertà di stampa senza se e senza ma, è stato decontestualizzato e strumentalizzato, e nulla toglie a quanto fatto da Albanese per squarciare il velo sul genocidio contro il popolo palestinese nella striscia di Gaza - dice Emiliano Fenu -. Saremmo ben felici di averla nostra ospite per il conferimento della cittadinanza onoraria, dopo averla avuta a giugno del 2024 nella biblioteca Satta, nell’incontro in cui ci ha raccontato le gravissime condizioni di vita della popolazione a ridosso del valico di Rafah». La data non è ancora fissata, in attesa della disponibilità della Albanese.

