Cittadinanza onoraria alla “bambina con la valigia” 

Egea Haffner, classe 1941, originaria di Pola è “La bambina con la valigia” ritratta dal fotografo Giacomo Szentivànyi, quando lei aveva cinque anni. Quello scatto, donato al museo Egea di Fertilia, è poi diventato il manifesto ufficiale del Giorno del Ricordo, il simbolo dell’esodo dei giuliani-dalmati. Su proposta del sindaco Mario Conoci, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha votato per conferire la cittadinanza onoraria all’esule istriana. Tra le motivazioni “il profondo legame con la nostra comunità, ed in particolare con Fertilia, divenuto ormai inscindibile”, testimoniato anche “dalla donazione al Museo della preziosissima fotografia che la ritrae con la valigia, simbolo di tutti gli esuli sparsi per il mondo”. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA