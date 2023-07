Cittadinanza onoraria al musicista Mauro Pagani  

Carloforte conferirà la cittadinanza onoraria a Mauro Pagani, compositore, polistrumentista e cantante che ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi e ha collaborato con diversi cantanti italiani, tra cui Fabrizio De Andrè.

La celebrazione di un rapporto molto stretto, quello tra Pagani e l’isola di Carloforte. Il riconoscimento deciso dall’amministrazione comunale sarà al primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato dal sindaco Stefano Rombi per il 21 luglio, alle 17. Il giorno dopo, il 22, Pagani si esibirà in concerto con i musicisti carlofortini a partire dalle 21, in piazza della Repubblica. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA