Cittadinanza onoraria ai Casana 

Quarantasette anni fa conobbero uno dei lati più oscuri della Sardegna, quello dei sequestri di persoa. Oggi l’amministrazione comunale di Iglesias compie un gesto simbolico per provare a cancellare quel momento buio: conferirà la cittadinanza onoraria a Marina e Giorgio Casana che, il 22 agosto del 1979, furono vittime di un rapimento che scosse la città e l’Isola intera.

Il fatto

Il fatto, accaduto quel lontano giorno, è rimasto impresso nella memoria collettiva: i due fratelli (che all’epoca avevano 16 e 15 anni) furono sequestrati da un commando di uomini, armati e incappucciati, in una cala della Costa Verde poco distante da Capo Pecora. «Ricordo nitidamente – racconta Giorgio Casana - quella mattina e anche i successivi 61 giorni che passammo da prigionieri, fino alla nostra liberazione che avvenne il 23 ottobre dello stesso anno».Il tempo è passato e le dolorose cicatrici causate da quel trauma si sono progressivamente rimarginate: «Di quella esperienza mi piace raccontare – continua Giorgio Casana – gli aneddoti più singolari che, con il passare degli anni, sono diventati delle storielle divertenti. Per esempio, uno dei banditi, durante le concitate fasi del sequestro, cadde accidentalmente in acqua e, non sapendo nuotare, fu ripescato dai complici e riportato a bordo del motoscafo che i rapitori non riuscivano a rimettere in moto e ci pensai io».

Il gesto

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta una simbolica chiusura del cerchio riguardo una vicenda che ha segnato gli iglesienti. «Sono orgogliosamente felice – conclude Giorgio Casana – di questa manifestazione di affetto da parte della città e ringrazio (anche a nome di Marina venuta a mancare due anni fa) l’amministrazione comunale di Iglesias per questo gesto». La mozione per il riconoscimento dell’importante onorificenza, presentata dal consigliere Luigi Biggio e controfirmata da numerosi altri colleghi tra maggioranza e minoranza, è stata approvata all’unanimità durante l’ultimo Consiglio comunale. Luigi Biggio non nasconde la sua emozione per l’accoglimento della proposta. «Non si tratta – afferma il consigliere – solo di un atto commemorativo bensì di un dovuto riconoscimento che va a chiudere, nel segno della reciproca stima e rispetto, un capitolo doloroso del nostro recente passato. Vuole rappresentare inoltre un monito alle nuove generazioni, ma anche ai cittadini tutti, che la legalità è uno tra i valori più importanti per il bene della collettività». La consegna ufficiale della cittadinanza onoraria, salvo imprevisti o lungaggini, dovrebbe avvenire a breve: «Sarà mio compito – chiarisce Luigi Biggio – seguire e controllare l’iter burocratico della richiesta affinché tutto proceda a norma e nei tempi previsti».

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