Cittadinanza, Lega e FI sempre più distanti 

Dopo le scintille sull’aumento dei pedaggi autostradali gli alleati di governo tornano a litigare sullo ius scholae. Antonio Tajani risponde indirettamente a Giorgia Meloni, certa che la cittadinanza non sia «tra le priorità indicate nel programma»: la riforma dello Ius Italiae, spiega il leader azzurro, «è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra», che «all’articolo 6» parla di «integrazione». Inoltre «nella scorsa legislatura anche Fratelli d'Italia era favorevole» al percorso di dieci anni di istruzione come viatico per diventare cittadini italiani.

«Tra dieci anni»

Ribatte duramente la Lega («Se Tajani vuole, se ne riparlerà forse fra dieci anni. Con noi per diventare italiani non possono esserci scorciatoie di alcun tipo») mentre FdI tace. Non servono polemiche, è il mantra di più di un meloniano. Sottotesto: l’esito dei referendum parla chiaro, passiamo oltre. Ma Tajani, pur sottolineando che che la priorità adesso è la riforma della giustizia, ribadisce la volontà di portare il testo dello Ius Italiae in Aula: «Vogliamo aprire un dibattito a livello parlamentare» e «non c’entra nulla il governo». Ma i leghisti non sono della stessa opinione: «Altro che Ius Scholae, avanti tutta con pace fiscale, rottamazione delle cartelle e flat tax!», è il post con cui i salviniani avviano lo scontro. Arricchito poi da Claudio Borghi e Fabrizio Cecchetti: «Con la Lega al governo, la priorità resta la nostra gente. Lo ius scholae lo lasciamo a chi sogna un Paese senza identità e senza regole».

«Perimetro esaurito»

Ad inserirsi nel dibattito sulle priorità interviene per FdI il viceministro Maurizio Leo, che frena la Lega: sulla rottamazione «non siamo contrari», ma ormai è una questione per la prossima legge di bilancio perché «il perimetro finanziario del 2025 si è esaurito», «la rottamazione si può fare», ma rivolta solo a chi è veramente in difficoltà. Sullo sfondo resta la polemica sull’aumento dei pedaggi autostradali contenuto in un emendamento al dl Infrastrutture, prima presentato dai relatori e poi ritirato. Una patata bollente per il governo Meloni che ha creato frizioni tra FdI e Lega sulla paternità della misura e ha visto le opposizioni sulle barricate contro la «nuova tassa sulle vacanze». E la segretaria del Pd Elly Schlein mette il dito nella piaga: «Giorgia Meloni si impegni a non presentare più l’aumento dei pedaggi per gli italiani nemmeno sotto altre forme, anche nei prossimi provvedimenti. E se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo».

