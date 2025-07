Cittadinanza, la Lega: maglie più strette 

La Lega attacca, anche con toni irridenti, la proposta sullo ius Italiae degli alleati di Fi, che però tengono il punto con Antonio Tajani il quale, anzi, si dice sicuro che alla fine «la goccia scava la roccia». Ma un freno in toni diplomatici arriva anche da Fdi, con il ministro Lollobrigida, mentre tra le opposizioni si registrano due sfumature diverse: il fronte riformista, con Graziano Delrio, dà la disponibilità a Tajani a procedere in Parlamento insieme, mentre la segretaria del Pd Elly Schlein, Peppe De Cristofaro di Avs, e Riccardo Magi di +Europa si dichiarano scettici sulla reale volontà di Fi di «fare sul serio». Il ministro azzurro Gilberto Pichetto ha ribadito che la cittadinanza, da attribuire ai ragazzi figli di immigrati che hanno frequentato per dieci anni la scuola, «è un tema reale, un'esigenza che si ritiene ci sia. Il Paese ha anche bisogno di giovani che rimangano a produrre».

Barricate del Carroccio

Immediata la replica della Lega: in una nota sostiene che la modifica della legge sulla cittadinanza «non è all'ordine del giorno e non è nel programma del centrodestra», e che va rivista «in senso restrittivo». Lo ripete Claudio Borghi, che con Stefano Candidani ricorda il recente referendum sulla cittadinanza, che è stato quello con il minor numero di sì tra i cinque proposti dalla sinistra. Candiani liquida la proposta con toni irridenti: «La declasserei come una nuova uscita estiva da sole caldo», mentre uno stop arriva anche da due governatori leghisti, Luca Zaia e Attilio Fontana. Il ministro di Fdi Francesco Lollobrigida, tira fuori il Governo da questo dibattito che «si deve fare in Parlamento» più che sui giornali, ma lo si deve fare «al momento giusto. E oggi - aggiunge chiudendo la porta a Fi - io credo che questa non sia una priorità».

«Proposta seria»

Fi però tiene il punto: il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, respinge la tesi della cittadinanza facile: «La nostra è una proposta seria, rende la cittadinanza più difficile», visto che richiede la frequenza della scuola per dieci anni. E non retrocede Antonio Tajani, che cita il proverbio latino gutta cavat lapidem ed espone una strategia di medio periodo.

Il fermento a sinistra

Graziano Delrio, leader di Comunità democratica, gli ex popolari del Pd, manda un messaggio chiaro: «Se Tajani intende arrivare fino in fondo noi ci siamo, benché la proposta di Fi non sia identica a quella del Pd, ma sarebbe pur sempre migliorativa rispetto all'attuale legge». E anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi invita a pensare al bene dei ragazzi. Pur invitando Fi al confronto, sembrano più scettici altri esponenti delle opposizioni sulle reali intenzioni del partito di Tajani. «Purtroppo è la seconda estate di fila che, quando arriva il caldo, Tajani annuncia di voler cambiare la legge sulla cittadinanza. Stavolta mi sembra che abbiano aperto e chiuso in 12 ore, dice Schlein. Riccardo Magi parla di «teatrino estivo» mentre per De Cristofaro «Tajani usa la cittadinanza per tanti ragazzi e ragazze nati in Italia come uno strumento di battaglia politica dentro il centrodestra».

