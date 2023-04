Cittadinanza italiana per una madre e i tre figli 

Giornata di festa a Siliqua. Dopo un’attesa di quattro anni e mezzo, la 41enne Khadija El Kassouari, originaria del Marocco ma residente da tempo a Siliqua dove è perfettamente integrata nella vita della comunità, è diventata cittadina italiana giurando fedeltà alla Costituzione. La cerimonia, presieduta dalla sindaca Francesca Atzori, si è svolta nell’Aula consiliare del Comune, dove la donna è arrivata in compagnia di famigliari e amici.

Khadija è arrivata in Italia nel 2006 per raggiungere i genitori e il resto della famiglia. Sposata con Laakad Abdessamad dal 2009, è madre di tre bambini: Jasmine, di 11 anni, Miriam di 5, Mohamed, un anno e mezzo. Anche loro, in seguito al conferimento ricevuto dalla mamma, sono diventati cittadini italiani.

«Sono felice per me e per loro», sorride Khadija, finalmente con i documenti in mano.

Ora rimane solo il marito, Laakad, l’unico in famiglia ancora in attesa della cittadinanza italiana, ma è un traguardo che anche per lui non tarderà ad arrivare: l’iter burocratico è stato già avviato e sarà completato a breve.