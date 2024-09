Cittadinanza, il boom delle firme digitali: raggiunte le 500mila 

L’obiettivo delle 500 mila firme, che inizialmente sembrava complicato, è stato raggiunto e superato. A far volare il referendum sulla cittadinanza, che punta a dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa il termine dopo il quale gli stranieri possono diventare cittadini italiani, sono stati gli ultimi tre giorni. Settantadue ore che hanno registrato una mobilitazione di volti noti della cultura, della musica, dello sport e della politica: da Alessandro Barbero a Roberto Saviano, da Zerocalcare a Matteo Garrone, e poi Ghali, Malika Ayane, Julio Velasco e tanti altri. «Gli italiani dimostrano una grande voglia di partecipazione e di non essere rassegnati al modo ideologico con cui questo governo tratta temi centrali per il futuro del paese», esulta il segretario di Più Europa Riccardo Magi, tra i promotori del quesito. «Chiediamo agli italiani di continuare a firmare nei prossimi giorni dando ancora più forza a questa iniziativa popolare». E la segretaria del Pd Elly Schlein esorta sui suoi social: «Non fermiamoci, continuiamo a firmare!». «Ancora una volta l’Italia dimostra di essere molto più avanti di chi la governa», commentano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs. E Vittoria Baldino del M5S: «Da sostenitrice di una riforma sulla cittadinanza e promotrice di una proposta di legge sullo ius scholae ho sottoscritto on line a titolo personale il referendum».

Stando al programma dei promotori, a febbraio il quesito dovrà superare il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale, e nel caso in primavera potrebbe essere sottoposto al voto, vera prova del fuoco della partecipazione. Ma la sfida sulla cittadinanza si giocherà anche sul terreno parlamentare. Il Pd ha già depositato una sua proposta di legge e sarebbe pronta quella di Forza Italia, con i 10 anni di frequenza scolastica come condizione per la cittadinanza.

