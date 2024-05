“Cittadinanza globale” per i ragazzi delle superiori 

Favorire nella scuola competenze di cittadinanza globale attraverso il vissuto di scenari attinenti, promuovere ottiche interpretative ed inclusive per una cittadinanza consapevole ed attiva, rafforzare competenze culturali, linguistiche e comunicative e valorizzare i linguaggi multimediali propri dei giovani e delle comunità d’apprendimento.

Questi gli obiettivi del corso di educazione alla cittadinanza globale nell’ambito del progetto “Generazione cooperazione: mettiamola in Agenda! Giovani e territori per l’aiuto pubblico alla sviluppo sostenibile”. L’iniziativa condotta da Focsiv (Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana) si è conclusa lo scorso martedì ed ha impegnato alcuni istituti superiori di undici regioni. In Sardegna le attività, con la supervisione della cooperativa sociale d’Iglesias “Casa Emmaus”, hanno coinvolto gli istituti Ipss Sandro Pertini di Cagliari, Ipia Galileo Ferraris e liceo Baudi di Vesme d’Iglesias.

Si è partiti con la formazione dei docenti all’educazione alla cittadinanza globale e in una fase successiva ciascuno dei 3 istituti ha presentato un progetto (derivato dalle attività di laboratorio) che parteciperà al contest nazionale le cui premiazioni sono in programma il prossimo 20 maggio, data in cui si svolgerà la giornata conclusiva del “Festival dello viluppo sostenibile Asvis”, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Aics. Per la Sardegna a partecipare saranno L’Ipia di Iglesias e il Pertini di Cagliari. (ad. s.)

