Cittadinanza globale e terre di pace, incontro all’istituto “De Castro-Contini” 

Un ospite di eccezione per gli studenti del “De Castro-Contini” di Terralba. Sabato dalle 10 si svolgerà all’auditorium dell’istituto superiore l’incontro “Sardegna terra di pace e di cittadinanza globale” e interverrà anche l’eurodeputato Pietro Bartolo, per lungo tempo medico del presidio sanitario di Lampedusa. Al centro del dibattito i temi delle migrazioni, accoglienza, pace e della guerra con le testimonianze quindi di Bartolo, protagonista di in tanti interventi di salvataggio in mare dei migranti. «La sua attività è stata documentata da opere cinematografiche come “Fuocoammare” del regista Gianfranco Rosi, premiato nel 2016 come miglior film al festival di Berlino, e “Nour”», precisa il dirigente Pino Tilocca. All’incontro, organizzato con le associazioni Demos e Sardegna 2050, il comitato Madiba di Terralba e il presidio dell’associazione Libera del De Castro, interverranno il sindaco Sandro Pili, il referente regionale di Libera, Giampiero Farru, e Rosalba Cocco di Granate Rosa. ( n. s. )

