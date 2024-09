Cittadinanza, depositato il quesito per il referendum 

Accorciare da dieci a cinque anni il soggiorno continuativo nel Paese dei maggiorenni per poter diventare cittadini italiani. Lo chiede il quesito referendario, sul quale si raccoglieranno ora le firme, depositato ieri in Cassazione da un gruppo di associazioni e partiti tra cui +Europa, Possibile, Partito socialista, Radicali italiani, Rifondazione comunista oltre che una serie di personalità come Luigi Manconi o l'ex Garante dei diritti dei detenuti Mauro Palma.

«Ci aspettiamo - dice il segretario di +Europa, Riccardo Magi - che chi in questi giorni si è detto favorevole a una riforma della legge sulla cittadinanza appoggi il referendum».

Un primo segnale arriva dai Dem, che lo sosterranno. «La legge va cambiata, abbiamo sbagliato a non farlo», sottolinea Elly Schlein. «Il nostro Paese - dicono in una nota Marwa Mahmoud (responsabile Partecipazione e formazione politica) e Pierfrancesco Majorino (responsabile Politiche migratorie e Diritto alla casa) della segreteria Dem - ha bisogno di compiere un grande salto di qualità sul tema della cittadinanza. Abbiamo per questo avuto un confronto con un vasto gruppo di associazioni e movimenti, spesso costituite da persone con background migratorio, e da nuovi cittadini italiani». Nel frattempo verranno valutate le proposte di Forza Italia, se vorrà farle. E «non faremo mancare le nostre firme» a sostegno del quesito presentato.

Per quanto riguarda il referendum, «parliamo di due milioni e duecentomila cittadini stranieri - calcola Magi - che ad oggi sarebbero nelle condizioni di ottenere la cittadinanza, più i loro figli, circa cinquantamila bambini. Molti di più di quelli che sarebbero interessati dallo Ius scholae, circa 500mila persone, e dallo Ius soli: circa un milione e mezzo di persone».

A una riforma complessiva in Parlamento guardano i Cinquestelle, un po’ freddi a proposito del quesito. «Il referendum sembra sia diventato un po' una formula magica», ragiona la vicepresidente dei senatori M5s, Alessandra Maiorino, «ma può essere un boomerang. Le proposte in Parlamento ci sono: lavoriamo su quelle».

Dal centrodestra, mentre Forza Italia mette a punto la propria proposta, la Lega ribadisce la linea dura: «Siamo contrari e non fa parte del programma del governo».

