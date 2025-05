Cittadinanza, carta contro lo spopolamento 

Ci sono numeri e percentuali, nel report curato da Migrantes e Caritas, che se da un lato smontano quelle che monsignor Giuseppe Baturi (intervenuto ieri alla presentazione) ha definito «le non verità, le ricostruzioni ideologiche e parziali sull’immigrazione» (gridare all’invasione, per esempio); dall’altro indicano l’urgenza dell’accoglienza e dell’integrazione vera («Meglio parlare di promozione delle peculiarità, come ha detto il Papa») per cercare di invertire la curva in picchiata della denatalità.

Gli immigrati fanno meno figli rispetto anche solo a dieci anni fa, e tuttavia ne fanno più degli italiani. Bisogna ricordarselo quando l’8 e il 9 giugno andremo a votare per il referendum, e in particolare per il quesito sulla legge del 1992 che regola la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri. Cosa dice questa legge? Dice che un adulto straniero, cittadino di un Paese extra Ue, per poter chiedere la cittadinanza italiana deve risiedere dieci anni nel nostro Paese. Obiettivo del referendum abrogativo è ridurre a cinque anni il periodo richiesto (se si è d’accordo con il dimezzamento del requisito di residenza bisogna votare Sì), il che indirettamente semplifica l’iter anche per i minori. Oggi i bambini, i ragazzi figli di immigrati, anche se sono nati in Italia, sono legati a doppio filo allo status dei genitori. Frequentano la scuola, ma non hanno i diritti di cittadinanza dei coetanei italiani. Periodicamente devono rinnovare il permesso di soggiorno, e possono chiedere la cittadinanza al compimento dei diciotto anni. Ecco perché il referendum riguarda anche i bambini. ( p.s.)

