«Cittadinanza al comandante della Vespucci» 

Origini di Lula, comandante della prestigiosa nave Amerigo Vespucci che ha condotto in tutto il mondo, per Giuseppe Lai i consiglieri di minoranza Pina Bandinu e Piero Castagna chiedono al sindaco e alla Giunta che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria. La proposta - spiegano - è legata al fatto che «si è distinto in modo virtuoso e con fama internazionale nella straordinaria impresa di navigazione intorno al mondo del veliero Amerigo Vespucci».

L’istanza presentata al primo cittadino sottolinea che è nato da genitori lulesi «che gli hanno trasmesso i valori affettivi e di appartenenza alla comunità che il comandante Lai ha fatto propri, citando più volte, nelle numerose interviste rilasciate durante la navigazione intorno al mondo del Vespucci la comunità di Lula, con la quale ha mantenuto rapporti sociali e familiari». I consiglieri di opposizione sperano che «la nostra proposta venga avvalorata e concretizzata in tempi brevi e che la cerimonia per l’attribuzione dell’onorificenza possa avvenire in occasione del suo cinquantesimo compleanno, alla presenza dei suoi coetanei lulesi che il 15 agosto allestiranno i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta patrona del paese».

