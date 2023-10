«Cittadina troppo sporca, così non va» 

A spasso per Assemini tra i rifiuti. Cittadina in pessime condizioni per la sporcizia di strade e spazi verdi, per non parlare poi dell’agro (oltre la Statale 130 e fino a Macchiareddu). La cittadinanza lamenta un “paese sporco”: gli abitanti spesso fanno i conti con immondizia abbandonata o cumuli di foglie del verde urbano trascurato; quelli poi che vivono in campagna e non godono della raccolta “porta a porta”, anche con elettrodomestici dismessi, pneumatici e macerie. Problemi anche all’ecocentro: «Non c’è il cassone: torni tra 10 giorni». Oppure quando si decide di camminare per il paese: cartacce, cicche, escrementi, cestini pubblici stracolmi, residui caduti agli stessi operatori che spesso, lamentano le persone, «non sono tutti ligi nel ritiro e nello spazzare».

L’appalto

Nel 2024 scadrà l’appalto per la nettezza urbana: è tempo di bilanci. Il sindaco Mario Puddu ne è consapevole: «Sì, ci rendiamo conto che le lamentele hanno riscontro reale e ci stiamo lavorando. Il servizio è esternalizzato e nostro compito è quello di far funzionare l’appalto cosi come da contratto e certo non posso dire che tutto fili liscio al 100 per cento. Poi c’è il problema dell’inciviltà: qui è molto più dura. Il controllo è un deterrente fondamentale, ma si tratta di un tema complesso». L’assessora ai Lavori pubblici, igiene urbana e verde pubblico Alessia Meloni precisa: «Titolari dell’appalto dal primo novembre del 2019 sono la (ex) San Germano e Cooplat (5 anni prorogabili per altri 2). Si occupano di tutto in base alle competenze, Etambiente (spazzamento, caditoie e cestini), e San Germano I. (raccolta, ecocentro). Le figure di controllo sono due: una esterna più un responsabile per il comune. Gli operatori non sono dipendenti comunali. Sono in uso due spazzatrici: una su strada e una sulle ciclabili. Su 26.110 residenti infine le quote Tari domestiche sono 12.457, quelle non domestiche 882 (a fine 2022)».

Il dibattito

«L’appalto della raccolta dei rifiuti è valido, ma ci sono dei deficit», dicono il pentastellato Diego Corrias e la consigliera di minoranza Niside Muscas. Per quest’ultima la raccolta «dovrebbe essere estesa anche in agro, migliorati quella degli ingombranti e l’ecocentro, la cui strada di accesso peraltro sarebbe da ripensare, date le file che si creano». Corrias ricorda anche come «la scadenza del bando nel 2024 imponga di rivedere le linee di indirizzo per il futuro, magari attraverso il coinvolgimento della cittadinanza nel dibattito pubblico per cui esiste da tempo un regolamento». Ricorda infine come «l’investimento della Giunta di Sabrina Licheri in videosorveglianza quale deterrente all’abbandono dei rifiuti, spesso si sia scontrato con l’inciviltà».

A oggi quindi sembra che l’amministrazione abbia preso atto delle criticità. «Occorre tempo – ribadisce il sindaco Puddu – e la collaborazione di tutti: personale di controllo, dirigenti, operatori, ditte appaltatrici e soprattutto, della cittadinanza». Su questa tutte le opinioni convergono: c’è un’emergenza educativa. Assemini è sfilacciata (solo per un terzo dei residenti ha partecipato al voto), bisognosa di essere riportata alla partecipazione civica (attraverso assemblee pubbliche e premialità) e rieducata al rispetto del bene comune.

