Cittadina groviera,  via al piano asfalti 

Tante le buche, cresciute in questi ultimi quindici anni in numero e in profondità, che contribuiscono a considerare il capoluogo del Marghine cittadina-groviera. Strade dissestate e marciapiedi in abbandono, di fatto, hanno un alto indice di pericolosità, non solo per la circolazione delle auto, ma anche per i pedoni. Una situazione che negli ultimi vent'anni è andata sempre peggiorando. Tante le difficoltà, tanti i disagi e tante le proteste dei cittadini. La risoluzione di questo grave problema appare non più rinviabile. Da quì l'intervento dell'amministrazione comunale, che ha investito oltre 600 mila euro per cercare di tamponare una situazione davvero diventata insostenibile. «Intervento necessario - dice il sindaco, Riccardo Uda - per cercare di tamponare nell'immediato due lustri di mancata manutenzione ordinaria. Stiamo procedendo e continueremo con altri interventi, investendo almeno un milione all'anno, fino alla fine dei lavori necessari, attraverso mutui, per fare lo straordinario e curare l'ordinario».

Per il primo anno ci sono risorse disponibili per oltre 600 mila euro, con il Comune che ha approntato un piano asfalti, quindi con un cronoprogramma dei lavori che partiranno il prossimo 26 maggio. I primi interventi legati al programma di asfalti e interventi di risanamento dei marciapiedi, prevedono la chiusura di alcune vie, per consentire la realizzazione dei lavori, che inizieranno il 26 maggio e dureranno fino al prossimo 9 giugno. Durante lo svolgimento dei lavori, sul sito istituzionale e sui canali social del Comune, saranno pubblicate le relative ordinanze di chiusura al traffico. In particolare la sosta delle auto sarà vietata durante l'esecuzione dei lavori. (f. o.)

