Cittadella universitaria, riapre la mensa 

Dopo anni di attesa la cittadella universitaria di Monserrato ha di nuovo la sua mensa. Da martedì 14 ottobre infatti - come annunciato dall’Ersu - gli studenti potranno tornare a mangiare a due passi dalle aule di studio.

Un lungo intervento di riqualificazione che ha visto la realizzazione di un nuovo spazio sotto la piazza principale e l’ammodernamento delle strutture già esistenti. Il progetto ha richiesto circa due anni di lavori. La riapertura della mensa segna un importante passo avanti per il ritorno alla normalità. Un sollievo per gli studenti, come testimonia Dennys Pillai: «Sono davvero contento che finalmente sia tornata la mensa. I lavori sono durati ben oltre le nostre aspettative, ma sappiamo che era necessario viste le code interminabili e le attese infinite per ricevere il pasto. Si spera che sia stato risolto, o almeno attenuato, l’affollamento e che si possa tornare ad usufruire del servizio in maniera efficiente».

Più critica invece Sara Ortu, studentessa di biologia: «Sono sicuramente contenta che finalmente riapra un punto di ristoro decente per gli studenti. Ma anche delusa dal fatto che dopo circa due anni di lavori, e l’inizio delle lezioni di questo nuovo anno accademico, debba essere ancora collaudata la cucina e si debba attendere per il servizio pizzeria. L’ampliamento mi lascia dubbiosa, visto che l’attesa è servita per aumentare solo da 260 a 320 posti».

Per l’inaugurazione saranno presenti il rettore dell’Università Francesco Mola e il presidente Ersu Marco Meloni.



