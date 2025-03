«Cittadella sportiva, ormai ci siamo» 

Lo sprint finale è iniziato, ora si lavora all’affidamento in gestione. Risolto l’intoppo, che aveva causato un lungo stop, nella cittadella sportiva di Torangius gli operai hanno ripreso a lavorare per chiudere il cantiere da un milione e mezzo di euro (risorse Pnrr) che consegnerà alla città due campi da padel, uno da beach volley, uno da beach tennis, un campo da basket, due da tennis, un campo da calcio a 5, una palestra, un’area attrezzata per il fitness, e pure una pista di pattinaggio a rotelle.

«Battute finali»

L’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, è fiducioso: «I lavori saranno completati entro fine aprile: con la perizia di variante abbiamo risolto anche il problema legato al fondo della pista da pattinaggio». In questi giorni l’impresa sta intervenendo sull’impianto elettrico, tutti i camminamenti che attraversano i rettangoli di gioco sono stati illuminati. «Non appena anche tutte le rifiniture saranno terminate - spiega Franceschi - incaricheremo la “Oristano servizi” di ripulire tutta l’area, oggi incolta, e di avviare la potatura delle piante: serviranno una decina di giorni». Per la sistemazione degli arredi, invece, si è scelto di attendere. «Non vogliamo rischiare che diventino bersaglio di vandali e teppisti, come già accaduto».

Allarme vandali

Solo pochi giorni fa qualche teppista si è divertito a riempire di colla trasparente le toppe dei lucchetti utilizzati per chiudere i cancelli all’ingresso degli impianti. «Le società che si allenano nella palestra non riuscivano ad accedere, abbiamo dovuto scardinare la serratura», spiega Franceschi. Ecco perché è quantomai urgente accelerare la procedura per l’affidamento in gestione dell’area sportiva.

Il nodo gestione

«Entro una decina di giorni la Fca consulting di Cagliari ci consegnerà lo studio di fattibilità, commissionato (al costo di 8.479 euro) al fine di individuare la migliore forma di gestione degli impianti». Saranno presentate alcune proposte, tra le quale l’Amministrazione civica sceglierà la più idonea nel tentativo «di coniugare sapientemente il valore imprenditoriale del centro sportivo con il servizio reso alla comunità». Uno dei dubbi riguarda l’inserimento, o meno, della palestra nel bando, attualmente utilizzata da quattro società. «Il Comune è beneficiario di un finanziamento regionale per l’adeguamento dell’edificio e il contenimento dei consumi energetici - osserva l’assessore - sarebbe inopportuno includerla nell’affidamento e subito dopo doverla chiudere per i lavori».



RIPRODUZIONE RISERVATA