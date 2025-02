Cittadella sportiva, i tempi si allungano 

La ditta che ha appaltato i lavori non riesce a trovare i materiali per realizzare gli impianti sportivi in via Cavaliere San Filippo e chiede una proroga. Inizialmente sembrava che i ritardi fossero dovuto all’impossibilità di completare i campi da calcio a cinque, ma la carenza di materiali riguarda anche i campi da padel, una disciplina sportiva che anche nel Sulcis Iglesiente può contare su tantissimi appassionati.

I lavori

In quello che dovrebbe diventare uno dei centri sportivi più importanti della città gli operai sono ancora in azione. In via Cavaliere San Filippo c’è un grande cantiere. In città le aspettative sul nuovo impianto sono altissime. «La cittadella sportiva – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Alberto Cacciaru – sarà una struttura moderna e funzionale, dotata di tutti i comfort. Purtroppo, può accadere che in corso d’opera possano insorgere dei problemi di natura tecnica. Per questo la ditta, appaltatrice dei lavori, ha richiesto una proroga di novanta giorni. Il problema è legato alla mancata reperibilità del materiale per i campi da calcetto a cinque e dei campi da padel, vista l’ampia richiesta di questa tipologia di strutture. Sono problemi tecnici ma risolvibili con un po’ di pazienza. Ad aprile, la città potrà contare su una cittadella sportiva moderna e funzionale, indubbiamente, una fra le strutture sportive più importanti».

Cittadella sportiva

La struttura sportiva della via Cavaliere San Filippo, è stata realizzata grazie alla aggiudicazione del Bando “Sport ed Inclusione”, con i fondi del Pnrr. Il progetto finanziato per un importo complessivo di 1 milione e 497mila euro prevede la riqualificazione di un’area di circa 8.000 metri quadri. Nel dettaglio, gli interventi contemplano la realizzazione di campi da calcio a cinque, dotato di una tribuna per il pubblico, in struttura metallica. I campi da padel anche al coperto, con struttura metallica e manto in lamiera grecata. Un campo da tennis, un’area gioco per i più piccoli, e due fabbricati, uno con destinazione magazzino, e l’altro con maggiori dimensioni, per i locali da ristoro. I locali adibiti al ristoro potranno avere sia una sala interna che esterna. Il progetto contempla anche la realizzazione di una infermeria e degli uffici dedicati alla amministrazione della struttura sportiva. Infine, il progetto prevede la realizzazione del campo da baseball, che potrà ospitare importanti squadre. Una cittadella sportiva che sarà anche un centro di aggregazione e socializzazione, e risponderà alle esigenze delle persone che praticano lo sport.

