«Cittadella sportiva, ecco le chiavi» 

Il passo decisivo sembra finalmente arrivato: la cittadella sportiva di Torangius è pronta per essere consegnata alla città. Dopo l’open day di maggio, utile a promuovere la struttura riqualificata grazie ad un intervento totale di un milione e mezzo di euro, il Comune ora è a caccia di un gestore.

Nel frattempo però la cittadella sportiva è rimasta incustodita; in molti sono entrati portando a passeggio cani (talvolta lasciati liberi) e qualche ragazzo ha usufruito dei campi di padel o calcetto lasciando rifiuti a bordo campo. Chi invece non è entrato sono gli addetti alla cura del verde visto che quelle aree sono piene di erbacce gialle.

L’assessore

«Entro la prima settimana di settembre contiamo di pubblicare il bando – annuncia l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi – proporremo una concessione di dieci anni più dieci. Potrà partecipare chiunque: società, cooperative, privati, singoli o associati». Una scelta maturata anche alla luce dello studio di fattibilità e al piano economico, commissionati dal Comune, con l’obiettivo di garantire un’amministrazione dinamica e duratura, aperta alle competenze del territorio e non solo.

La cittadella

Dei sei ettari e mezzo complessivi, ne saranno messi a bando circa quattro e mezzo. Dentro ci sono un campo da basket, uno di calcio a 5 con tribuna, spazi per beach tennis e beach volley, due campi da padel (uno coperto e uno all’aperto) la pista di pattinaggio con tribuna, spogliatoi, una zona fitness, aree picnic e ampi spazi verdi. Una vera cittadella dello sport, progettata non solo per gli agonisti ma anche per famiglie e chi è in cerca di socialità.

Costi e investimenti

Per il primo anno la gestione sarà gratuita: «Una misura pensata per compensare l’assenza di alcune attrezzature, come canestri o reti – spiega Franceschi – Dal secondo anno, invece, sarà richiesto un contributo che dovrebbe aggirarsi sui 15mila euro annui».Chi si aggiudicherà la gestione avrà inoltre la possibilità di ampliare la struttura con nuovi campi, una club house e un punto ristoro, trasformando la cittadella in un vero villaggio sportivo capace di attrarre atleti, scolaresche e visitatori».

Interventi futuri

Restano momentaneamente fuori dal bando i campi da tennis, in attesa delle risorse necessarie per l’illuminazione, e la palestra, dove a breve partiranno i lavori di riqualificazione. «L’intervento riguarda soprattutto gli spogliatoi – chiarisce l’assessore – ma grazie a un accordo con l’impresa, le società che già oggi utilizzano la struttura potranno continuare a farlo, con minimi disagi».

«Siamo fiduciosi»

In primavera, la cittadella era stata presentata al pubblico con un open day che aveva richiamato decine di realtà sportive. Da allora, pare non siano mancati contatti e manifestazioni di interesse. «Siamo fiduciosi di riuscire ad assegnarla presto – conclude Franceschi – non c’è tempo da perdere, perché capita già che qualcuno si introduca senza autorizzazione. Non vorremmo che fosse danneggiata prima ancora di essere inaugurata».

RIPRODUZIONE RISERVATA