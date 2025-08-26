VaiOnline
Torangius.
27 agosto 2025 alle 00:40

«Cittadella sportiva, ecco le chiavi» 

Franceschi: tra una settimana pubblichiamo il bando per la gestione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il passo decisivo sembra finalmente arrivato: la cittadella sportiva di Torangius è pronta per essere consegnata alla città. Dopo l’open day di maggio, utile a promuovere la struttura riqualificata grazie ad un intervento totale di un milione e mezzo di euro, il Comune ora è a caccia di un gestore.

Nel frattempo però la cittadella sportiva è rimasta incustodita; in molti sono entrati portando a passeggio cani (talvolta lasciati liberi) e qualche ragazzo ha usufruito dei campi di padel o calcetto lasciando rifiuti a bordo campo. Chi invece non è entrato sono gli addetti alla cura del verde visto che quelle aree sono piene di erbacce gialle.

L’assessore

«Entro la prima settimana di settembre contiamo di pubblicare il bando – annuncia l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi – proporremo una concessione di dieci anni più dieci. Potrà partecipare chiunque: società, cooperative, privati, singoli o associati». Una scelta maturata anche alla luce dello studio di fattibilità e al piano economico, commissionati dal Comune, con l’obiettivo di garantire un’amministrazione dinamica e duratura, aperta alle competenze del territorio e non solo.

La cittadella

Dei sei ettari e mezzo complessivi, ne saranno messi a bando circa quattro e mezzo. Dentro ci sono un campo da basket, uno di calcio a 5 con tribuna, spazi per beach tennis e beach volley, due campi da padel (uno coperto e uno all’aperto) la pista di pattinaggio con tribuna, spogliatoi, una zona fitness, aree picnic e ampi spazi verdi. Una vera cittadella dello sport, progettata non solo per gli agonisti ma anche per famiglie e chi è in cerca di socialità.

Costi e investimenti

Per il primo anno la gestione sarà gratuita: «Una misura pensata per compensare l’assenza di alcune attrezzature, come canestri o reti – spiega Franceschi – Dal secondo anno, invece, sarà richiesto un contributo che dovrebbe aggirarsi sui 15mila euro annui».Chi si aggiudicherà la gestione avrà inoltre la possibilità di ampliare la struttura con nuovi campi, una club house e un punto ristoro, trasformando la cittadella in un vero villaggio sportivo capace di attrarre atleti, scolaresche e visitatori».

Interventi futuri

Restano momentaneamente fuori dal bando i campi da tennis, in attesa delle risorse necessarie per l’illuminazione, e la palestra, dove a breve partiranno i lavori di riqualificazione. «L’intervento riguarda soprattutto gli spogliatoi – chiarisce l’assessore – ma grazie a un accordo con l’impresa, le società che già oggi utilizzano la struttura potranno continuare a farlo, con minimi disagi».

«Siamo fiduciosi»

In primavera, la cittadella era stata presentata al pubblico con un open day che aveva richiamato decine di realtà sportive. Da allora, pare non siano mancati contatti e manifestazioni di interesse. «Siamo fiduciosi di riuscire ad assegnarla presto – conclude Franceschi – non c’è tempo da perdere, perché capita già che qualcuno si introduca senza autorizzazione. Non vorremmo che fosse danneggiata prima ancora di essere inaugurata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 