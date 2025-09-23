VaiOnline
Villaspeciosa.
24 settembre 2025

Cittadella sportiva e nuovo stadio 

Il nuovo campo da calcio in sintetico è ora pronto a ospitare gli atleti. Negli ultimi giorni, a Villaspeciosa sono stati ultimati i lavori nell’impianto. Sono state realizzate anche le panchine e nei prossimi giorni, sarà la volta della nuova tribuna. Lo stadio sarà aperto ufficialmente tra una decina di giorni.

Oltre al campo da calcio sintetico, entro fine anno sarà realizzato il campo da calcio a 5, un campo da tennis, il campo di beach volley, il nuovo campo da padel, tutta l’area parcheggi, la nuova illuminazione, la realizzazione di due spogliatoi (calcio e tennis), nuove tribune coperte. Ogni struttura verrà alimentata da energie rinnovabili.

Per i lavori sono stati stanziati due milioni di euro. Negli ultimi giorni il Comune ha inoltre partecipato a un bando per un altro finanziamento di 216 mila euro per l’acquisto di una struttura prefabbricata che servirà da club house per il campo da calcio e i servizi igienici.

«Sono appena iniziati i lavori per la nuova tribuna nel campo da calcio in sintetico – dice il sindaco Gianluca Melis – i lavori potrebbero finire entro la fine di questo mese o l’inizio di ottobre. Siamo davvero contenti, anche perché oltre alle società sportive speciosesi, ci hanno chiesto altre società di altri paesi di poter utilizzare il nuovo campo da calcio». (l. e.)

