Cittadella sportiva, arrivano altri fondi 

Il Comune di Tortolì incamera altre risorse per la cittadella sportiva di Zinnias. L’ente è stato ammesso al finanziamento di 700 mila euro erogato dal ministero dello Sport e dunque, messi nel conto i recenti fondi regionali percepiti negli ultimi mesi, per lo stesso intervento l’amministrazione di Marcello Ladu custodisce in cassaforte 2,2 milioni di euro, somma che permetterà di realizzare anche la pista di atletica leggera. Per il campo da calcio le risorse disponibili sono 1,65 milioni, mentre per il Teatro Tenda sono pronti 650 mila euro.

La conferma del finanziamento è arrivata venerdì, allietando il Natale dell’amministrazione che confidava nei fondi ministeriali per realizzare un’opera annunciata in campagna elettorale. «È un’ottima notizia», dichiara il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni. «Grazie al ministero dello Sport - prosegue il capo della maggioranza - otteniamo altri 700 mila euro che ci permetteranno di completare la cittadella sportiva». Nel dettaglio, il campo da calcio verrà riqualificato con la posa del manto erboso, intorno al quale sarà realizzata la pista di atletica leggera che garantirà agli appassionati di praticare più discipline della regina degli sport olimpici. «Con soddisfazione consegneremo alla comunità un impianto da calcio omologato per la Serie D e derogabile per la Lega Pro», aggiunge Ladu. Il Teatro Tenda verrà potenziato con due campi da pallacanestro e uno da pallavolo. «In pochi mesi siamo riusciti a progettare le opere e intercettare la dotazione finanziaria. Sono lontani i tempi in cui le associazioni dovevamo migrare per praticare sport». Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per appaltare i lavori.

