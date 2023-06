Cittadella “proibita” per gli universitari 

Durante l’anno è stato un incubo arrivare in tempo per le lezioni, ora lo stesso calvario lo vivranno per gli esami estivi, con il rischio di doverli rinviare in caso di ritardo.

Raggiungere la Cittadella universitaria di Monserrato per molti studenti è diventato un percorso a ostacoli. La metro da Cagliari piazza Repubblica a San Gottardo è chiusa per i lavori, ma i bus non sopperiscono alla criticità: spesso saltano le corse e gli universitari arrivano tardi a lezione. Ma oltre al potenziamento dei mezzi pubblici, gli studenti chiedono anche una pista ciclopedonale per poter arrivare in ateneo anche a piedi o in bici.

La rabbia

Caterina Succu, di Meana Sardo, studentessa di Chimica e Tecnologia farmaceutica, vive a Monserrato in via del Redentore: «Prima che sospendessero la tratta della metro era tutto più facile, ora impiego una ventina di minuti per andare a prendere a piedi il bus sostitutivo, che non passa in via del Redentore, per poi prendere la metro a San Gottardo. Eppure se ci fosse una pista ciclabile andare in bici volentieri. Invece ora, tra andare a piedi alla fermata e attendere il bus che spesso salta le corse non so mai quando riuscirò ad arrivare». Anna Paola Fornea è monserratina e studia Biologia. «Quando saltano le corse o c’è sciopero, sono costretta a usare l’auto all’ultimo momento per non fare tardi a lezione. La voglio usare il meno possibile per risparmiare benzina. Sarei contenta di poter andare a piedi, se ci fosse un percorso apposito. Ora prendo la linea 8 o la QS/A, ma per raggiungere la fermata devo andare in via Riu Mortu da via del Redentore. Non è vicino».

Le associazioni

UniCaralis, associazione universitaria, ritiene essenziale il potenziamento del trasporto pubblico: «Stiamo lavorando per sensibilizzare le autorità sull'importanza di un finanziamento adeguato per i mezzi pubblici, fondamentali per l'ateneo», dice Matteo Pisu, presidente dell'associazione. «Serve un finanziamento più consistente, per l'incremento dei mezzi, la creazione di nuove linee o l'estensione di quelle esistenti, oltre a una maggiore frequenza delle corse per ridurre i tempi di attesa». Anche Reset Unica, altra associazione universitaria, dice la sua: «Il Ctm ci ha ascoltato aggiungendo corse da Cagliari, ma spesso i bus sono sovraffollati. I mezzi sostitutivi alla metro impiegano troppo tempo ad arrivare alla Cittadella. Speriamo che il prossimo anno non si abbiano più queste criticità».

