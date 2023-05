Cittadella, giovedì test per l’Hiv   

Da lunedì al 24 maggio l’Europa si mobilita per moltiplicare l’offerta di test volti alla diagnosi precoce dell’Hiv, delle epatiti virali e di altre infezioni sessualmente trasmissibili.

Lila Cagliari da anni offre i test per Hiv, Hcv e sifilide almeno due volte al mese nella propria sede, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone e favorire l’avvicinamento al test in giornate e orari differenti da quelli dei centri ospedalieri. L’appuntamento è per giovedì dalle 15,30 alla Cittadella universitaria Blocco F aule 101,102,103,104.

Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari e membro del coordinamento Lila Nazionale, sottolinea l’importanza della partecipazione dell’Università all’evento, «testimonianza di un’apertura e di una sensibilità per nulla scontate al tema della prevenzione e della salute dei propri studenti, che diventa ancora più importante in un momento storico in cui la prevenzione è dimenticata da tutte le Istituzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA