Cittadella Finanziaria, ora si parte 

Oltre ottomila metri quadrati di spazio dedicato al verde, un parcheggio multipiano per oltre 400 auto, terrazze panoramiche con vista sulla Laguna di Santa Gilla. E ancora: edifici energeticamente autosufficienti al 60%, qualità architettonica di altissimo livello. Nasce in via Simeto, negli ex Magazzini dell’Aeronautica, la nuova Cittadella Finanziaria: uno spazio di oltre ventimila metri quadrati dove si concentrano il meglio del know how, della tecnologia e della capacità di un quartiere, oggi zona periferica che si affaccia su Santa Gilla, che da qui ai prossimi anni sarà chiamato a cambiar pelle grazie al progetto di rigenerazione urbana targato Comune, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Demanio. L’investimento complessivo è di circa 55 milioni di euro, di cui circa 30 milioni messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio.

I tempi

L’obiettivo è chiudere il bando entro agosto, assegnare i lavori in autunno e aprire il cantiere alla fine dell’anno, o al più tardi all’inizio del 2024. Tempo previsto per l’inaugurazione due anni e mezzo dalla posa della prima pietra. «Si tratta di un progetto importantissimo per la città, cominciato con la precedente amministrazione che si avvia a conclusione con quella attuale. Questa è la testimonianza che quando ci sono in gioco progetti di qualità, questi si portano avanti», spiega il sindaco Paolo Truzzu. Che aggiunge: «In via Simeto verranno riuniti tutti gli uffici», oltre 650 lavoratori sparsi oggi nelle tre sedi, «che permetteranno la razionalizzazione delle attività finanziarie e l'espansione di un’area periferica della città, con la creazione di tanti posti di lavoro». «Il progetto, particolarmente complesso, è un regalo per la città di Cagliari», sottolinea l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius. «La riqualificazione si inserisce in un’area oggi periferica che è strategica, che ha grande qualità paesaggistica visto che si affaccia sulla Laguna di Santa Gilla», aggiunge.

Il piano

L’ex compendio militare ospita rilevanti testimonianze archeologiche e si compone di diversi edifici, alcuni dei quali di particolare interesse storico e culturale. «Creare una cittadella finanziaria in un quartiere dove oggi sono presenti situazioni di degrado economico e sociale significa restituire prospettive, servizi e qualità della vita al territorio», afferma Alessandra dal Verme, direttrice nazionale dell’Agenzia del Demanio. «Si tratta di una vera operazione di welfare urbano, in cui la riqualificazione delle infrastrutture e la rigenerazione dell’area attiverà effetti positivi su tutto il territorio circostante. Questa iniziativa fa parte della strategia che l’Agenzia sta attuando in tutto il Paese e che in Sardegna riguarda importanti progetti di valorizzazione, per la razionalizzazione degli spazi in uso alla p.a, la riduzione dei fitti passivi, il decoro architettonico, il recupero del valore storico-artistico degli immobili e il miglioramento dei servizi per la cittadinanza», aggiunge. Un ruolo decisivo nell'attuazione del progetto l’ha avuto il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna. «Questo progetto è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, nell’ambito della quale il Provveditorato ha svolto il ruolo di stazione appaltante sia nel concorso internazionale di progettazione, che nell’appalto dei lavori. L’intervento si basa su una progettazione che è propria delle caratteristiche del codice moderno dell’architettura e costituisce uno dei più validi esempi di architettura urbanistica del territorio», conclude il provveditore alle opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture Vittorio Rapisarda. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA