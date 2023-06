Cittadella finanziaria: il progetto 

La nuova Cittadella Finanziaria sorgerà in via Simeto, negli ex magazzini dell’Aeronautica Militare in disuso da anni e in passato utilizzati anche come centro di accoglienza migranti. Il maxi progetto di riqualificazione è già pronto e sarà presentato domani alle 11 nella sala del Retablo, al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma.

Interverranno il sindaco Paolo Truzzu, il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, il provveditore alle Opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vittorio Rapisarda, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Giampasquale Rodriquens, e i tecnici a cui è stata affidata la progettazione dell'opera attesa da tempo e in grado, questo almeno l’auspicio di residenti del quartiere, di riqualificare l’intera zona.

