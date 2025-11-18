Cittadella e Policlinico, parcheggi nel mirino: rubate due “utilitarie” 

Negli ultimi mesi la Cittadella universitaria e il Policlinico di Monserrato sono teatro di una serie di episodi che stanno allarmando studenti, personale e visitatori. Gli ultimi casi, avvenuti alcuni giorni fa, riguardano due auto rubate in circostanze diverse: una Lancia Y appartenente a uno studente e una Fiat 500 nuova portata via in pieno giorno dal piazzale del Policlinico, ai danni di un familiare di un paziente. Colpi che confermano la vulnerabilità tanto nelle aree degli studenti, quanto negli spazi ospedalieri.

Il Comandante della Polizia Municipale di Monserrato, Mauro Soru, spiega il lavoro avviato in queste ore: «Stiamo verificando le nostre telecamere che si trovano all’esterno, quelle all’interno del Policlinico non le gestiamo noi. Dovranno fare richiesta. Ci sono stati vari furti negli ultimi mesi nel territorio di Monserrato. Ci sono stati segnalati anche atti vandalico, ma non è stata presentata denuncia». Senza una segnalazione formale però non è possibile procedere: «Serve però formalizzare perché non si può più procedere d’ufficio. Stiamo cercando di essere presenti e fare più prevenzione nel territorio e anche nella zona del Policlinico. Invitiamo a denunciare nel caso di furto o danni».

Tra gli studenti cresce la preoccupazione, soprattutto nelle aree meno frequentate del polo universitario. Dalla Polizia Municipale, invitano gli studenti e i visitatori a segnalare prontamente alle autorità qualsiasi atto vandalico o furto avvenuto nella zona. Così da poter avere un quadro aggiornato della situazione e poter intervenire in maniera tempestiva.

