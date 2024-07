Cittadella dei Musei, oggi visite gratuite 

Anche oggi, come ogni prima domenica del mese, la visita ai Musei nazionali in Cittadella dei Musei sarà gratuito dalle 8:45 alle 19:45 (ultimo ingresso alle 19). Si potranno ammirare il Museo archeologico e la Pinacoteca nazionale, rinnovata nell’allestimento, mentre dalle 14 ci saranno le visite guidate alle Cannoniere cinquecentesche.

Gli approfondimenti

E si riproporrà anche in questa occasione, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari, l’iniziativa “Approfondimenti tematici” nella quale saranno illustrate singole opere delle collezioni permanenti. In particolare oggi gli approfondimenti saranno tre: alle 10:30 Franco Masala, storico dell’arte e presidente dell’Associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari, parlerà de La madonna della cintola in Pinacoteca nazionale. Alle 11 Cecilia Nonnis, donatrice dei Musei nazionali di Cagliari, affronterà il teme “Giovanni Nonnis nel Museo archeologico”. Mezz’ora più tardi, alle 11:30 la critica dell’arte e componente del direttivo Associazione Amici dei Musei, Alessandra Menesini, parlerà su “Intervallo di Wanda Nazzari nel Museo archeologico”.

Per partecipare alle visite guidate delle Cannoniere è sufficiente ritirare il biglietto per Pinacoteca e Museo archeologico nella biglietteria (ingresso di quest’ultimo) e attendere la partenza del gruppo. Nella biglietteria è in vendita la Card annuale di 36 euro che consente l’accessibilità ai Musei nazionali ogni volta che si vuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA