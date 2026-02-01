Cittadella dei musei, oggi ingressi gratuiti 

Come ogni prima domenica del mese e come in tutti i musei statali anche oggi sarà gratuito l’ingresso ai Musei nazionali di Cagliari nella Cittadella dei Musei. Dalle 8.45 alle 18.45 si potranno visitare le collezioni archeologiche e storico artistiche che raccontano la storia della Sardegna dal Neolitico antico e delle sue relazioni con l’Europa e con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Nella biglietteria, dove si ritira il tagliando gratuito, si può acquistare una card dal costo di 36 euro che consente l’accesso per un anno ai Musei nazionali di Cagliari. Grazie a un Accordo di Programma Quadro tra Musei nazionali e Isre, l’Istituto della Regione, ha aderito alla gratuità ogni prima domenica del mese del museo dove è esposta la Collezione Cocco, ingresso accanto alla Pinacoteca nazionale. Si può visitare la mostra Plissé Semper Plissé parte dell’omonimo Progetto proposto dai Musei nazionali di Cagliari e a cui hanno aderito l’assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport della Regione Sardegna e l’Isre. Il percorso espositivo si snoda negli spazi del Museo archeologico, della Pinacoteca, del Museo Luigi Cocco dell’Isre.

Visite guidate

Musei nazionali di Cagliari: ore 10-11, visita guidata alla Mostra Plissé Semper Plissé di Maria Antonietta Mongiu, componente del CdA dei Musei nazionali di Cagliari – Cocuratrice di Plissé Semper Plissé. Cittadella dei Musei - sala Rossa 11.30-12.30, Pierluigi Carofano e Marco Antonio Scanu , storici dell’arte, presentano il Volume numero 23/24 della rivista scientifica “Valori Tattili”. La presentazione avviene nella Sala Rossa, grazie alla disponibilità del Dipartimento di Lettere Lingue e Beni culturali (presidente Tiziana Pontillo).

