Cittadella dei Musei: donate quattro opere di Giorgio Princivalle  

Dopo Giovanni Nonnis, è la volta di Giorgio Princivalle. La collezione della Pinacoteca dei Musei nazionali di Cagliari, da oggi, accoglie quattro nuove opere ricevute in dono dalla famiglia del pittore originario di Bologna, scomparso 35 anni fa. Per la rassegna “Prendas Torradas”, nella Cittadella dei Musei, alle 17, Antonella e Cristina Princivalle consegneranno quattro quadri del padre, durante una cerimonia presieduta da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, componente del CdA e direttore dei Musei Nazionali, a cui interverranno l’artista Angelo Liberati e Daniele Deplano, funzionario dell’istituzione cittadina.

Pittore

Acuto polemista, viaggiatore, uomo di cultura, Giorgio Princivalle è stato uno dei più originali pittori del secondo novecento in Sardegna. Nato nel 1925 e vissuto tra Olbia, Nuoro, Cagliari, frequentò lo studio di Ciusa Romagna e, con lo pseudonimo di “implume censore”, firmò una serie di disegni per La Nuova Sardegna. Trasferitosi nel capoluogo per lavorare nel Consiglio regionale, divenne «una personalità inconfondibile nel panorama artistico dell’isola». Dagli anni sessanta fino alla morte, ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e collettive, unendo alla passione per la pittura quella per la scrittura e il teatro.Secondo Placido Cherchi, filosofo e critico d’arte di Oschiri, scomparso dieci anni fa, Princivalle «poteva operare con il pennello o con la bomboletta spray», ovvero «due tecniche che lui usava liberamente adeguandole al servizio della sua cultura non strettamente legata alla tradizione pittorica che conosceva e apprezzava».

Uomo schietto e severo nei giudizi: «troppi libri ci separano» amava dire per chiudere conversazioni spiacevoli, Princivalle infonde nelle sue opere una luce malinconica e dolce, specialmente quando lavora ai suoi temi più cari: le spiagge, i cavallini, i ritratti di donna.È una pittura figurativa di tipo verista, ma con rimandi certi a Klee e Kandinsky, ma anche a Mark Rothko», spiega Liberati: «La generazione degli anni Venti a cui si ascrive Princivalle è quella che, oltre a partecipare, dal secondo dopoguerra, al rinnovamento delle istanze estetiche ha aperto non pochi sentieri alle generazioni successive».“Prendas Torradas”, Gioielli Donati, è il dialogo avviato dai Musei nazionali con artisti contemporanei e i loro eredi per sottolineare la continuità tra presente e passato.

