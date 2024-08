Città viva sotto il sole d’agosto 

L’entusiasmo post Europeade contagia i nuoresi sino alla festa del Redentore e oltre. Il clima di festa non si interrompe, tante le iniziative in città cominciate subito dopo il più grande festival folcloristico sulla cultura popolare europea concluso il 28 luglio. Dalle attività commerciali ai luoghi di interesse storico e culturale: maniche rimboccate per una città migliore e viva. «A breve renderemo visibili tutti i calendari - afferma Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale, che parla a nome delle aziende del Corso Garibaldi e vie limitrofe -. Dopo i balli al Corso Garibaldi che si son tenuti qualche giorno fa e CorsoBeer, ci saranno altre iniziative. Innanzitutto una giornata dedicata alla donazione del sangue e tanti eventi in centro storico con la collaborazione di numerose realtà cittadine. Alterneremo di martedì o mercoledì i balli in centro. Grande ritorno dei giovedì colorati tra volontariato e promozione. Stiamo anche programmando la Notte Bianca per la prima settimana di settembre. Il 10 agosto concerto di violoncelliste e per il Redentore bolle ancora tutto in pentola, a breve forniremo anche il calendario delle attività che faranno i turni per la grande festa».

Sull’Ortobene

Anche in cima al Monte si marcia spediti verso la promozione e valorizzazione. Se già il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, il Rotary e Soroptimist hanno contribuito alla valorizzazione donando dei libri sulla storia del luogo e associandoli a un progetto di crescita per l’oasi e le sue attività, anche la Locanda 'e Monte prosegue su questa linea: «Al momento siamo impegnati con i Campi VagaMondi - spiega Gianluca Cacciotto della Locanda 'e Monte e Ceas - con adolescenti che vengono da vari Comuni della Sardegna per trascorrere una settimana insieme tra natura, sport, laboratori creativi e serate a tema. Dalla prossima settimana la Locanda offrirà musica cucina e pizza, e a Ferragosto proporremo un menù carne e pesce curato e gustoso». E poi convegni, film e giornate musicali in vari spazi del centro storico, da piazza Sebastiano Satta a Casa Manconi.

I musei

Mentre il Man proseguirà con le visite guidate in questi giorni, stila il programma di conferenze di settembre e aprirà con ulteriori visite guidate a ruota per il Redentore, Spazio Ilisso propone appuntamenti estivi: l'8 "Paesaggi argentini", il 20 e 29 Nuoro jazz, dal 22 al 28 terreni d'incontro, il 4, 10, 18, 23 e 31 serate teatrali "Note a margine".

L'Isre, guidato da Stefano Lavra, si occuperà di ospitare una mostra per i 250 anni della Guardia di finanza negli spazi del museo del Costume. «La mostra, a ridosso del Redentore, metterà in valore la presenza del corpo dal Regno di Sardegna ai giorni d'oggi con divise d'epoca, documenti inediti», afferma Lavra. Aggiunge il colonnello Alessandro Ferri: «Un importante traguardo consolidato con una mostra al museo Etnografico che illustrerà il percorso storico e qualche cimelio».

