«Città vietata ai disabili? No, a tutti» 

«È inutile parlare di Agenda 2030 quando non siamo neppure in grado di garantire ai pedoni il diritto alla mobilità». Sul tema delle barriere architettoniche, le associazioni che tutelano i diritti dei cittadini, (quelle dei disabili in particolare) non fanno sconti. E il giudizio sul grado di accessibilità della città è impietoso.

«Muoversi è impossibile»

«Muoversi autonomamente è impossibile - osserva Leonardo Nurra, presidente dell’Unione ciechi di Oristano - strade e marciapiedi sono insidiosi per i normodotati, immaginate per gli ipovedenti». Sono circa 460 gli utenti iscritti all’associazione, ma sono molti di più quelli che combattono con disturbi oculari e con una viabilità poco inclusiva. «La situazione negli ultimi anni è leggermente migliorata sul fronte edifici pubblici - prosegue Nurra - per il resto siamo indietro anni luce. Dal centro alla periferia, non c’è zona in cui si possa transitare senza incappare in qualche ostacolo».

La provocazione

Uno slalom tra buche, asfalto divelto dalle radici degli alberi, mattonelle sconnesse, pali dell’illuminazione e segnaletica nel mezzo dei marciapiedi. «Gli incroci, poi, sono pericolosissimi», aggiunge Nurra – Sarebbe bello se i tecnici del Comune un giorno ci accompagnassero in una passeggiata per rendersi conto delle difficoltà che incontriamo quotidianamente. E allora, forse, i progetti sarebbero più adeguati alle reali esigenze della popolazione».

Il dossier

Cittadinanzattiva nelle ultime settimane ha raccolto in un dossier decine di immagini che raccontano i punti più critici in città. «Lo portiamo nelle scuole secondarie di primo grado per sensibilizzare gli studenti sul tema: da un lato evidenziamo le responsabilità degli amministratori, dall’altra quella dei cittadini - spiega la coordinatrice, Maria Grazia Fichicelli – È assurdo che un centro pianeggiante come Oristano, con un clima così mite, non sia pedonabile non solo per chi ha difficoltà motorie, ma per chiunque».

Il Piano urbano? Di Assisi

In queste settimane sul sito istituzionale del Comune è in pubblicazione il questionario attraverso il quale si raccolgono informazioni utili alla stesura del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile. Curioso il fatto che nella pagina in cui si elencano le fasi della progettazione, affidata alla società Leganet, si faccia riferimento al Comune di Assisi. Una “svista” che sembrerebbe il frutto di un “copia e incolla” dall’analogo documento della cittadina umbra.

