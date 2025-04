Città universitaria, il futuro alle porte 

Polo della ricerca e della didattica nel cuore del fuso di Cepola, casa dello studente con cento posti letto in via Cilea. La scommessa di Quartu città universitaria inizia a concretizzarsi, con progetti e finanziamenti già in campo e la collaborazione fra Comune e Università di Cagliari concentrata sulla rinascita delle distillerie Capra come dipartimento universitario. «Contiamo di avviare i cantieri nella prima metà del 2026», l’annuncio dell’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini durante un recente incontro organizzato dalla consulta dei giovani nello spazio Pira.

Le ex distillerie

Si parte dal recupero delle distillerie Capra dimesse da anni e acquisite dal Comune - futuro polo universitario - sino alla riapertura dell’ex casa del pensionato come studentato. «La terza città della Sardegna merita più peso nel contesto metropolitano, ma per darle un altro ruolo occorre trovare il modo di crescere, e puntare sulla componente giovanile è una strategia vincente», spiega Vanini. «Ecco perché la politica pensata e messa in atto per dare funzione a Quartu prevede la rinascita del complesso dell’ex distillerie Capra, che grazie a un finanziamento di 6 milioni di euro da fabbrica di bibite diventerà dipartimento universitario, un luogo aperto alla città con tanto di piazza urbana». Riqualificazione spiegata nel dettaglio dai progettisti dell’Università, Stefano Cadoni e Francesco Marras: ci saranno spazi per il coworking nel palazzetto affacciato sulla piazza di Santa Maria, aule per la ricerca, auditorium, uffici, laboratori, punto ristoro e una piazza pubblica.

La casa dello studente

Cantieri entro metà 2026, si spera in contemporanea con quelli della casa dello studente in via Cilea dove - dopo una prima intesa con l’Ersu poi tramontata - c’è già qualche altro privato pronto a investire. «Il progetto di riqualificazione dell’ex casa del pensionato è stato avviato», ricorda l’assessore all’Urbanistica, «una struttura adatta ad essere trasformata in studentato, con un centinaio di posti disponibili». Presente anche l’assessore alle Politiche sociali e giovanile Marco Camboni: «Come amministrazione siamo sempre più convinti dell’importanza di dare voce ai ragazzi, che rappresentano il futuro della società».

I giovani

Una sfida accolta con entusiasmo dai giovani quartesi. «Questi progetti rappresentano una grande opportunità per noi studenti, e per la crescita di Quartu in generale», le parole del presidente della consulta Edoardo Angioni. Con lui anche Stefan Caldarus, studente in Medicina e moderatore dell’iniziativa pubblica, Lorenzo Dulcis in rappresentanza degli studenti del Cus. E Riccardo Mulas, studente quartese in Scienze politiche: «È sicuramente un’occasione di rilancio della città, per renderla attrattiva serve però anche potenziare il sistema di trasporto locale, e creare occasioni di svago che al momento non ci sono”.

RIPRODUZIONE RISERVATA