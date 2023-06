Città turistica? Sì, solo sulla carta 

«Città turistica? Solo sui cartelli agli ingressi di Oristano». L’immagine del cancello dell’Infopoint di piazza Eleonora, desolatamente chiuso a stagione estiva avviata, riassume senza troppi giri di parole il pensiero di operatori del settore ricettivo ed esercenti: Oristano non è una città a misura di vacanzieri. I servizi stentano a decollare e a distanza di sei mesi dall’approvazione della delibera comunale che destinava 40mila euro al progetto biennale di promozione turistica “Terra tra due acque” (a cui dovrebbero sommarsi 100mila euro stanziati dall’assessorato regionale al Turismo) poco si è mosso. Dalla Giunta comunale, però, annunciano: «A giorni l’ufficio sarà operativo».

Tutto sbarrato

Il punto informativo ospitato nell’edificio regionale dell’ex Ept, che il Comune si è candidato a gestire attraverso la Fondazione Oristano, non ha ancora aperto i battenti se non in qualche sporadica occasione: Sartiglia, festività pasquali e la tappa in città dei croceristi. E così chi ha scelto giugno per visitare le bellezze del territorio, deve accontentarsi del “fai da te”. Il telefono squilla negli uffici di piazza Eleonora «ma il personale della Regione - conferma l’assessore alla Cultura Luca Faedda - fornisce solo sommarie informazioni».

Il malumore

Tra gli operatori il malumore è palpabile e sulla questione interviene anche la minoranza in Consiglio comunale con un’interpellanza alla Giunta. «Considerato il valore cruciale, per una città che si definisce a vocazione turistica, di tenere attiva sul territorio una rete di punti informativi che possano offrire servizi ai visitatori che decidono di fare tappa in città - si legge nel documento firmato da Francesca Marchi, Efisio Sanna, Carla Della Volpe, Umberto Marcoli, Maria Obinu, Massimiliano Daga, Giuseppe Obinu e Francesco Federico - chiediamo quali siano le intenzioni dell’amministrazione riguardo l’apertura dei punti informativi Oristano e Torregrande». L’opposizione chiede anche di sapere perché l’Infopoint Sartiglia risulti aperto solo nei giorni feriali e quale utilizzo sia stato fatto degli incassi della tassa di soggiorno.

L’assessore

«Attendiamo risposta dalla Regione sullo stanziamento di 100mila euro - spiega Faedda - ma nel frattempo attiveremo immediatamente gli uffici di piazza Eleonora con personale della Fondazione Oristano sette giorni su sette». Nella borgata marina, dove si pensa di realizzare una struttura amovibile vicino alla della Torre, bisognerà pazientare fino a quando non arriveranno le risorse.



