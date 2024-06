Città turistica a piccoli passi 

Il caldo estivo di questi giorni non risparmia Nuoro, dove si ripropone il tema della fuga dalla città durante i festivi e le domeniche con la serrata generale di tutti i servizi. Giovedì, il commissario Giovanni Pirisi ha emesso un’ordinanza che impone l’apertura dei distributori di carburanti con turni anche nelle giornate festive e la domenica, fissando gli orari e imponendo «il servizio in presenza del gestore». Pronto a fare un’ordinanza anche per bar e ristornati per le aperture domenicali e nei festivi? «Vediamo, non conosco la normativa a riguardo», dice senza sbilanciarsi. Anche se il direttore di Confcommercio, Gianluca Deriu, è netto: «Non può, il settore è totalmente liberalizzato: apri solo se ti conviene, chiedete a Bersani». La Nuoro che sogna il turismo però ha un sussulto. S’è desta con un nuorese di ritorno, Roberto Leonardi, che dopo 22 anni a Porto Cervo ha preso in gestione lo storico caffè Tettamanzi al corso Garibaldi, unico a garantire in centro l’apertura le domeniche e i festivi. Tra un’opera di Ballero e Nivola passando per Francesco Ciusa, un servizio igenico e un bicchiere d’acqua è possibile averlo anche in città.

Servizi cercansi

A scatenare gli interrogativi l’ordinanza commissariale sui rifornitori per l’apertura le domeniche. «Non è una novità, la emette ogni anno il sindaco», afferma Salvatore Sanna, gestore di un impianto cittadino, che non va oltre. Ordinanza da anni disattesa dai benzinai che sabato sera e domenica lasciano in funzione solo gli impianti self-service. Un’abitudine consolidata (sanzionabile da 25 a 300 euro) avviata a Nuoro ben prima dell’era Covid dai cosiddetti impianti “gost” o fantasma, che sono totalmente automatizzati e gestiti da remoto dalle compagnie che si affidano a servizi di guardiania per la gestione dei piazzali e di vigilanza per il ritiro incassi. «Quello di Pirisi è un atto di routine - afferma Deriu - e non può ripeterlo con gli esercizi commerciali, che sono totalmente liberalizzati. Chiedete a Bersani. Mi convine? Apro. Non mi conviene? Chiudo. La discussione su Nuoro turistica bisognerebbe estenderla alla politica che ha voluto spostare l’asse commerciale facendo certe scelte urbanistiche».

Visitatori in centro

Ma da un anno Nuoro s’è desta. Il bar Tettamanzi, con la nuova gestione, ha fatto la scelta controcorrente. «Siamo sempre aperti, le domeniche e i festivi - dice Roberto Leonardi - non mi aspettavo tanti turisti. Anche a Ferragosto ero l’unico aperto, è un vantaggio ma anche uno svantaggio: non riuscivo a gestire l’afflusso perché i musei erano aperti, ora stiamo garantendo anche piccoli pasti». E quando a Pasquetta ha deciso di riposare, ha dovuto rinunciare. «Abbiamo aperto a Pasqua, ma deciso di fare la Pasquetta nel locale chiuso con amici. Sa cosa è successo? C’erano turisti in cerca di servizi. Mi sono alzato, ho tirato su le serrande e li ho accolti tutti». Ora vuole ridare vita al cuore dei Nuoro anche con eventi, musica dal vivo, spettacoli e tanto altro nelle sere d’estate.

