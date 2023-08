«Città troppo trascurata, peccato» 

Il pericolo concreto è che ci si abitui al degrado. Che gli oristanesi non si accorgano più, assuefatti, dello stato di abbandono della città. Dei marciapiedi che oltre ad essere in larga parte rattoppati male sono pure sporchissimi, del “salotto buono” che di buono ormai non ha nulla, delle aiuole abbandonate, degli alberi che da decenni aspettano di essere potati e che con il trascorrere dei mesi diventano tanto imponenti quanto pericolosi, delle piazzette (non solo in periferia) che puzzano di luridume. Angoli indecorosi che invece non sfuggono agli occhi dei turisti.

La bocciatura

Come alle due ragazze spagnole che ieri mattina si facevano un selfie con lo sfondo della Torre di Mariano. «La verità? Questa città potrebbe essere bella, molto più di quella che vediamo. Peccato». «Siamo arrivati ieri e oggi andiamo via. Oggettivamente non offre molto Oristano, che abbiamo notato essere abbastanza trascurata», dice Giampaolo Colombo che con moglie e due figlie è arrivato da Monza destinazione mare.

Il degrado

«Era ora che qualcuno facesse vedere la situazione vergognosa di questa zona. Il sindaco si deve dare una sveglia». La coppia che vive in una delle villette a schiera in via Versilia denuncia quel che vede da tanto, troppo tempo: una zona verde in balia della gramigna, un albero senza vita da anni e un altro invece mai potato che abbraccia il muro esterno di un’altra casa. «Per non parlare dei topi che spuntano dal giardino dell’asilo». Situazioni indecenti, dovute alla totale mancanza di manutenzione ordinaria che adesso è diventata più che straordinaria.

Alberi pericolosi

Ci sono alberi che non vengono potati da decenni e che ormai sono diventati un vero pericolo per chi passeggia, per le auto e per palazzi e case vicine. Come in via Tirso, nell’incrocio tra le vie Rockfeller e Lussu o in piazza Roma dove, all’angolo sempre con via Tirso, bisogna camminare tappandosi il naso.

Sporcizia

Per non parlare delle piante che si trovano in un’area (ovviamente trascurata) tra l’istituto superiore “Mossa” e il tribunale. Zona dove d’inverno si fermano gli studenti all’ombra di due alberi con i rami che ormai sfiorano il terreno e che perdono bacche in una viuzza pedonale che non vede una pulizia da mesi e che ormai è al limite della praticabilità. E proprio all’inizio di quel sentiero sono spuntati anche transenne e nastro bianco-rosso a delimitare un tombino che sta sprofondando nel mezzo del marciapiede.

Oristano servizi

Se spetta all’assessore Maria Bonaria Zedda il compito di indirizzare l’attività politico-amministrativa per far sì che questa situazione venga risolta, c’è poi il braccio operativo del Comune che deve intervenire. “Oristano Servizi”, società in house del Comune: 47 lavoratori fissi e uno a tempo (22 per la manutenzione del verde, 13 per la pulizia degli stabili comunali e mercati, 4 per i cimiteri e 9 impiegati). Oltre all’amministratore Ludovica Pau e al direttore tecnico Marco Pessini. Per un costo, del personale, che sfonda il milione l’anno. A questa squadra si aggiungono le assunzioni a tempo in diversi cantieri, come Lavoras. Quindi, se operai ce ne sono a sufficienza perché in questa città regna il degrado?

