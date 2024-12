«Città trasandata e Giunta sorda ai suggerimenti» 

Nell’Aula degli Evangelisti (ma anche in quella di via Carboni, visto che a Palazzo degli Scolopi da sei mesi non si può accedere per presunti, ma non accertati, problemi strutturali) rappresenta la coscienza critica della maggioranza. Quello che, se c’è da “bacchettare” la Giunta, non si tira mai indietro. Giuliano Uras, amministratore civico da oltre 30 anni (con qualche piccola pausa) conosce bene gli ingranaggi della macchina comunale, quelli che funzionano e quelli da oliare. E li racconta nel corso di una lunga passeggiata per le vie centro.

Dehor nel salotto

«Quello che in teoria sarebbe il salotto buono - esordisce - in realtà è un salotto pessimo». Lo sguardo cade sui dehor di via Garibaldi, tra barriere architettoniche e dimensioni oltre la norma. «Giovedì ci sarà un incontro con i commercianti, per fare il punto sul regolamento - annuncia - finora, forse per paura delle lamentele degli esercenti, non è arrivato in Consiglio. Ma il centro deve poter essere vissuto da tutti». E preservato, aggiunge il capogruppo di Oristano al Centro, mostrando una voragine.

Mobilità

«Favorevolissimo alla Ztl, anche più stringente di quella proposta dall’assessore Cuccu. È inutile fare investimenti milionari sulla pavimentazione se poi lasciamo che queste vie vengano utilizzate come scorciatoia dalle auto per tagliare la città». La mobilità sostenibile? «Vanno bene le piste ciclabili, ma non senza l’ombra degli alberi e sacrificando la viabilità, come in direzione Silì».

Analisi politica

L’arrivo in piazza Eleonora suggerisce un’analisi politica, dopo l’approvazione del Dup con solo 13 voti (compreso quello del consigliere di minoranza, Sergio Locci). «Colpa mia - ammette Uras - non sono stato bene e ho lasciato i lavori. Ma esiste un problema di fondo: far finta che non esista può valere nel breve periodo, non a lungo termine». Sulla Giunta lascia il giudizio ai cittadini ma, senza specificare quali, sostiene che almeno due assessorati vanno a scartamento ridotto «per inesperienza di chi li guida o per difficoltà di entrare nei meccanismi di gestione che non possono essere affidati solo a funzionari e dirigenti: servono indirizzi». Passeggiando per le viuzze del centro è difficile non notare le numerose auto in divieto di sosta che ostacolano la circolazione. «Nessuno controlla - va avanti - siamo nelle Repubblica delle banane». Percorrendo via Mazzini, Uras ha un’idea chiara. «Ora che piazza Mariano è pedonale, sarebbe più logico invertire il senso di circolazione, utilizzandola in entrata e spostando il traffico in uscita su via Mariano IV».

La Fondazione

La tappa successiva è via Eleonora e il discorso verte sulla Fondazione Oristano. «Delegare il potere della Giunta a una struttura così poco controllata che gestisce tutto il budget del settore culturale (dalla Sartiglia al museo, passando per gli spettacoli) non è corretto - spiega - Se poi non ci sono soldi per nominare un direttore, perché abbiamo creato una Fondazione?». Eppure, fa sapere il consigliere, «si sta pensando di implementare il finanziamento comunale. Nonostante i dubbi appena espressi, se si tratta di mettere alla prova la sua capacità di funzionamento, non sarei contrario».

Oristano servizi

A proposito di partecipate, il giudizio è netto sulla gestione del verde. «La Oristano Servizi è un vulnus nell’amministrazione, più volte in maggioranza si è discusso della possibilità di liquidarla, ma il discorso non trova seguito in Giunta. Bisogna avere il coraggio di prendere una decisione: sistemarla o eliminarla».

Le nuove piazze

Tra una chiacchiera e l’altra si arriva nella rinnovata piazza Manno. «Peccato per queste panchine senza schienale, belle da vedere ma poco comode - sorride Uras - In piazza Mariano, poi, non si capisce la scelta di aver sistemato la fontana e un albero proprio dove solitamente si svolgono le celebrazioni in onore dei Caduti».

Eppure la commissione lo aveva evidenziato: «Un difetto di questa Giunta è che è sorda a ogni suggerimento e purtroppo non comunica con i cittadini».

Mercato di via Mazzini

La passeggiata-intervista finisce davanti al mercato civico di via Mazzini. «Dobbiamo restituirlo alla città in una nuova veste - conclude - realizzando una grande piazza alberata sulla quale si affacciano box e servizi, fruibili anche la sera».

RIPRODUZIONE RISERVATA